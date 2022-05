Chanel Terrero, dopo le scuse di Malgioglio, una lettera dai reali di Spagna

Dopo le scuse di Cristiano Malgioglio, che aveva definito il suo look all’Eurovision Song Contest “un discount di Jennifer Lopez”, ora Chanel Terrero ha ricevuto una lettera dai reali di Spagna in persona.

Nelle storie del suo profilo Instagram, la cantante di SloMo ha pubblicato lo scritto ricevuto nientemeno che dalla Casa reale spagnola, firmato da re Felipe e regina Letizia. Il messaggio, inviato alla “Señora Chanel Terrero Martínez” è stato scritto a quattro mani e recita:

“Congratulazioni per la tua fantastica esibizione ad Eurovision Song Contest, hai fatto la storia della Spagna in questo Festival musicale raggiungendo il terzo posto dopo una finale serrata, in cui hai ricevuto il riconoscimento sia dalla giuria che dal pubblico. Vogliamo anche trasmettere le nostre congratulazioni a tutto il team che ti ha accompagnato e grazie ancora per aver rappresentato la Spagna così bene. Ci hai fatto sentire così orgogliosi. Un grande abbraccio, Felipe R. e Letizia R.”.

La Spagna ha presenziato all’Eurovision praticamente in ogni edizione, vincendone due: nel 1968 con Massiel e nel 1969, con l’artista Salomé che salì sul gradino più alto del podio ex aequo con Lulù, rappresentante del Regno Unito, Frida Boccara per la Francia e Lenny Kuhr per i Paesi Bassi.

Per il resto la penisola iberica si è sempre fermata in fondo alla classifica, e non compariva tra i 10 finalisti dal 2003. In questa edizione 2022 Chanel Terrero è invece arrivata terza e per il suo Paese è grande successo.