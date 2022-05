Si è concluso l’Eurovision Song Contest 2022, che ha portato all’Italia energia, moda, colori e suoni. La competizione sonora oltre ad essere un tributo alla musica è l’occasione perfetta per dare risalto al glamour e agli stili più disparati. Abbiamo selezionato per voi i tre look più stravaganti della serata finale della competizione sonora europea.

Il primo stile che abbiamo scelto è quello dei rappresentanti della Norvegia, i Subwoolfer in gara con il brano “Give That Wolf A Banana”. Il duo arriva sul palco travestiti con maschere da lupi di colore giallo, occhiali da sole e completo. La loro performance viene arricchita dai tre ballerini ricoperti di lycra da testa a piedi e il misterioso DJ Astronaut, nascosto da una tuta spaziale dorata.

Il secondo outfit selezionato è quello di Sheldon Riley il cantante che rappresenta l’Australia con la canzone “Not The Same”. Si è esibito in finale in total white, con una voluminosa gonna di piume e un gioiello di cristalli sul volto, rispettivamente firmati dal fashion designer Alin Le’Kal e House of Emmanuele.

Il Terzo ed ultimo look stravagante della serata, è quello scelto dai rappresentanti della Moldavia Zdob şi Zdub e i Fratii Advahov, che hanno conquistato tutti con il singolo “Trenuletul”. La scelta degli abiti eccentrici e colorati sono degli omaggi al loro Paese. Per i due musicisti principali, completo a stampa bianca e nera. Il cantante ha, invece, optato per un abbigliamento sportivo composto da: maglia e giacca casual e pantaloncino. Tutto di colore blu e rosso con dettagli che richiamano i costumi tradizionali. Completano l’outfit cappello e occhiali da sole.

La 66ª edizione dell’annuale concorso canoro si è conclusa, e a noi non resta che aspettare il prossimo appuntamento per ammirare e farci ispirare dalla moda e dalla canzone.