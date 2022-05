Continuano i colpi di scena all’Eurovision Song Contest 2022. Sui social e sul Web è circolata la notizia di una presunta “squalifica” per il cantante che rappresenta Israele Michael Ben David. Già eliminato dalla competizione sonora durante la seconda Semifinale. I fatti però sono andati diversamente.

L’esuberante Ben David è stato protagonista di un “fuori onda” durante la diretta della seconda semifinale, quando il cantante si è infilato, a sorpresa, in mezzo ai tre conduttori mentre parlavano al pubblico baciando Cattelan e Laura Pausini. Una mossa che ha scatenato l’ironia sui social e che ha evidenziato la simpatia del cantante.

Come riporta la redazione del Fatto quotidiano, l’artista però, non è stato squalificato. Durante la conferenza stampa finale dei tre conduttori, un giornalista della stampa estera ha chiesto a Cattelan in inglese:

“Tutti i media in Israele stanno criticando Michael, non per la canzone e non per la squalifica (ha usato erroneamente il termine ‘disqualified’ anziché ‘not qualified’, ma perché ti ha interrotto sul palco”.

Alessandro Cattelan incredulo ha poi risposto:

“Per quello che mi riguarda non c’è stato alcun problema, anche il bacio è stato ok, è un ragazzo che era lì per cantare e divertirsi, magari aveva bevuto due bicchieri”.

Un fraintendimento, dunque, che ha lasciato intendere che il cantante fosse stato squalificato. Infatti, da parte dell’organizzazione Ebu e dal cantante Michael Ben David non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale sui fatti. Oltre a ciò, se ci fosse stata davvero la squalifica, difficilmente a Israele sarebbe stata concessa l’opportunità di poter votare i 25 Paesi in gara per il gran finale.

Per altri scoop e colpi di scena, non ci resta che aspettare l’attesa finalissima della Kermesse europea.