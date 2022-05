All’Eurovision Song Contest 2022, la Spagna è rappresentata da Chanel Terrero. L’artista è un’attrice e cantante cubana nata nel 1991 naturalizzata spagnola. Dopo diversi anni dedicati alla recitazione e alla danza, ha deciso di approdare al canto ottenendo anche ottimi risultati. Si esibisce alla Kermesse europea con il brano di successo SloMo, il suo primo singolo.

Aspettando l’outfit finale con cui calcherà il palco del Pala Alpitour di Torino, abbiamo selezionato dal suo profilo Instagram tre look che ci hanno ispirato e fatto sognare. Dalla gallery del social, è semplice notare che la cantante è una vera e propria appassionata di moda.

Il primo look risale al 2020, in cui posa con un capo d’abbigliamento che richiama le sue origini latine. Corpetto morbido con scollo a barca volant e gonna lunga con spacco laterale. Il tutto rigorosamente di colore rosso con pois grandi e bianchi.

Il secondo abito da cui ci facciamo ispirare è stato indossata alla conferenza stampa per il Benidorm Fest, il festival che ha selezionato il rappresentante della Spagna per la partecipazione all’Eurovision Song Contest. Anche in questa occasione, la vediamo in un completo composto da due pezzi. Corpetto a fascia con maniche ampie e morbide, che lasciano scoperte le spalle e pantalone sempre morbido alla caviglia. Il tutto in tessuto glitterato di colore bordeaux e argento. Per completare lo stile: decolleté nero a punta con tacco dodici.

L’ultimo outfit selezionato è un’esplosione di colori. Si tratta del vestito scelto per un programma televisivo dove ha cantato in acustico il brano SloMo. Tubino corto e giacca lunga alla vita in tessuto stampato con motivi floreali di diversi colori tra cui: blu, oro e rosso. Ai piedi sandali con tacchi alti color arancione.

Per ispirarci ancora di più, non ci resta che aspettare la serata finale dell’Eurovision.