Amanda Georgiadis Tenfjord ha incantato tutti nella prima esibizione all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Die Together, canzone scritta da lei stessa dopo la fine di una storia d’amore. La cantante classe 1997, rappresenta la Grecia e sul palco di Torino, si è esibita indossando un abito opalescente firmato dalla stilista Celia Kritharioti, proprietaria della più antica casa di moda della sua nazione, fondata nel 1906.

In attesa di vedere sul palco del Pala Alpitour l’outfit scelto per la finalissima, vi proponiamo dal suo profilo Instagram tre look da ammirare e ispirarsi. Grande amante dell’abbigliamento casual e sportivo, la cantante greca ha sfoggiato in diverse occasioni abiti romantici dai colori brillanti. Vediamoli insieme.

Il primo look di Amanda Georgiadis Tenfjord che vi proponiamo è quello che ha indossato ad Atene in un programma Tv. Una tuta dal taglio semplice e raffinato di colore blu elettrico. Si sa che gli accessori fanno la loro parte, e lo sa bene anche l’artista che ha abbinato in questa occasione un decolleté con tacco dodici verde fluo. Tenfjord commenta il post pubblicato in modo ironico:

“Tra l’altro, camminare su quelle scarpe è impossibile”.

Il secondo abito da cui prendere ispirazione è senza alcun dubbio quello pubblicato il 27 aprile. Un abito lingerie lungo di grande tendenza, dal tessuto lucido con scollo morbido. Anche questa volta la cantante sceglie di indossare il colore blu elettrico. Sarà il suo preferito? Chissà, intanto, questa volta si fa immortalare a piedi scalzi.

Concludiamo con la scelta di un capo d’abbigliamento che ha fatto sognare tutti. Stiamo parlando del vestito indossato per il turquoise carpet dell’Eurovision Song Contest di quest’anno. Tra la maestosità della Reggia di Veneria, Amanda Georgiadis Tenfjord passeggia con un abito color hot pink con gonna lunga e ampia fasciata in vita e mini bralette. In questa occasione scarpe dello stesso colore con tacchi altissimi, quadrati con plateau. L’outfit è stato disegnato dalla stilista Celia Kritharioti.