L’insegnante tiktoker sbarca all’estero: Elisa Esposito inventa il corsivo spagnolo

Elisa Esposito, giovanissima tiktoker divenuta famosa sulla piattaforma nel giugno 2022, torna con un video in cui spiega il corsivo spagnolo.

La ragazza era diventata famosa proprio un anno fa con le sue lezioni di corsivo, ovvero un italiano parlato con pronuncia cantilenante e vocali storpiate, invenzione che l’aveva portata a pubblicare con Mondadori, nel 2022, una vera e propria grammatica: Amioe. Il manuale del corsivoe.

Solo un mese fa poi la creator aveva presentato sulla piattaforma il maranzivoe, il corsivo dei maranza, ovvero ragazzi di strada, altrimenti detti tamarri. Come nel caso dell’ormai noto corsivo in versione originale, l’ondata di odio a mezzo social non aveva tardato ad arrivare. Proprio le continue segnalazioni degli utenti avevano fatto sì che TikTok iniziasse a eliminare i suoi video, costringendo la tiktoker a prendersi una pausa.

Elisa Esposito non è però nuova alle critiche: la notizia che la ragazza si sarebbe iscritta a OnlyFans, sito di intrattenimento per adulti a cui si può accedere tramite abbonamento, le aveva già attirato le antipatie degli utenti web, nonostante la ragazza si fosse espressa negativamente sulla sua esperienza. “Distrugge psicologicamente” aveva dichiarato qualche mese fa.

Nonostante le critiche la giovane influencer, 20 anni e un milione e mezzo di follower, è di nuovo riuscita a far parlare di sé e diventare virale. Vedremo se riuscirà a conquistare anche il pubblico spagnolo.