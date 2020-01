Charlène di Monaco: gli auguri speciali dei gemelli Jacques e Gabriella

Qualche giorno fa Charlène di Monaco ha festeggiato il suo 42esimo compleanno e, per l’occasione, ho voluto condividere sulla sua pagina Instagram un video tenerissimo in cui filma i piccoli di casa.

Nel filmato sono immortalati i due gemelli Jacques e Gabriella, cinque anni appena compiuti, mentre dedicano degli auguri davvero speciali alla mamma. Le due pesti intonano la canzone “Happy birthday to you” a Charlène, concludendo la simpatica melodia a suon di trombette.

Un siparietto divertente ma dolcissimo che ha fatto sciogliere il cuore non solo della Principessa, ma anche di migliaia di follower. In tantissimi hanno infatti apprezzato il filmato e si sono uniti ai piccoli lasciando messaggi di auguri alla mamma speciale.

Un video del genere avrà sicuramente rubato un sorriso anche a Cherléne ormai nota con la Principessa Triste. Proprio qualche giorno fa l’ex nuotatrice per la prima volta si è raccontata in un’intervista svelando perché non sorride quasi mai in foto: “Sono una privilegiata avendo questa vita, ma spesso mi mancano la mia famiglia e i miei amici in Sudafrica. Mi capita di essere triste perché non posso essere sempre lì con loro quando ne hanno bisogno“.

Tra l’altro per lei l’ultimo periodo è stato particolarmente difficile, così come ha raccontato: “Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente. Spesso scrivono di me che non sorrido mai, che sono gelida, ma non sanno cosa capita dentro di me“.