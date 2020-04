Stéphanie di Monaco: quarantena insieme alle figlie Pauline e Camille

A causa della quarantena dovuta al diffondersi del Coronavirus, anche la famiglia Grimaldi si è ritrovata a vivere all’interno della stessa casa pur se i suoi componenti avevano vite separate da anni.

Parliamo di Stéphanie di Monaco, sorella minore del principe Alberto, che in queste settimane è in quarantena sotto le stesse mura con le figlie ormai grandi Pauline Ducruet e Camille Gottlieb. La prima ha 25 anni ed è nata dalla relazione di Stéphanie con la sua guardia del corpo Daniel Ducruet, mentre la seconda ha 22 anni ed il padre è il maestro di sci Jean-Raymond Gottlieb.

La convivenza forzata è ovviamente delicata e complessa, basti pensare che Pauline ha vissuto negli ultimi anni tra New York per studiare alla Parsons School of Design, e Parigi dove è sempre presente nel front row delle sfilate più importanti.

Proprio la più grande delle due ragazze ha rivelato in un’intervista via streaming a Monaco Info l’equilibrio raggiunto in casa: “Da quando ho lasciato Monaco, non eravamo mai state insieme per così tanto tempo. Abbiamo trascorso alcune settimane nella stessa città, ma mai sotto lo stesso tetto. […] Stiamo insieme durante i pasti, per il resto cerchiamo di mantenere i nostri spazi“.

Dal canto suo, Camille sta cercando di dedicarsi ai suoi tanti hobby per trascorrere le lunghe giornate: “Disegno molto e cammino per almeno un’ora con il mio cane, da sola“.

Nel frattempo la famiglia Grimaldi ha dovuto affrontare faccia a faccia l’emergenza in quanto il principe Alberto qualche settimana fa è risultato positivo al Coronavirus. Fortunatamente adesso è guarito e Pauline ha colto l’occasione per ricordare quanto sia importante essere responsabili in questo momento: “Tutti possiamo essere colpiti. Questo ci rende consapevoli del fatto che è qualcosa di veramente serio e che non dovrebbe essere preso alla leggera“.