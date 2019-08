Charlize Theron compie 44 anni: dieta e beauty routine

Charlize Theron, una delle attrici più amate e ammirate del cinema moderno, compie 44 anni, e per l’occasione DireDonna vi svela la sua dieta e la sua beauty routine.

Nata il 7 agosto 1975 a Benoni, Sudafrica, l’attrice ha avuto un’infanzia e adolescenza difficili. Un padre violento, ucciso, per legittima difesa, proprio da sua madre. Questo fatto rende molto chiara la sua voglia di genitorialità, spingendola, pur senza un compagno, ad adottare due bambini, Jackson, che lei oggi cresce come una bambina, e August.

Single per molti anni, la Theron ha affermato di avere gusti difficili in fatto di uomini, e di aver preferito pensare alla carriera e ai figli prima di pensare nuovamente all’amore.

L’attrice, premio Oscar per Monster, ha conquistato il suo pubblico con una recitazione camaleontica e una capacità di adattarsi a ruoli molto differenti gli uni dagli altri. Il suo ultimo film Long Shot, al fianco di Seth Rogen, arriverà nei cinema italiani il 10 ottobre.

Oggi, in occasione del suo compleanno, DireDonna vi svela i segreti della beauty routine e della dieta di una delle attrici più belle di sempre.

La dieta di Charlize Theron

Charlize Theron fa molto esercizio fisico, per necessità e per passione, come da lei stessa rivelato in diverse occasioni. Il suo segreto sono lo yoga e il pilates, come per la collega Margot Robbie. A questa attività fisica, ha raccontato, va abbinata però una buona alimentazione. Per questo, come altre star di Hollywood, Charlize segue la dieta di Gillian McKeith. La nutrizionista delle dive suggerisce un regime alimentare piuttosto rigido che prevede l’eliminazione di cibi grassi e raffinati senza però fare altre grandi rinunce.

Charlize svela la sua beauty routine

Come ogni donna, Charlize Theron ha i suoi segreti di bellezza, ma ama condividerli con gli altri. Infatti, l’attrice ha svelato in una intervista con Elle la sua beauty routine. Vediamo insieme i suoi segreti.