Margot Robbie ha rivelato i segreti del suo allenamento fisico, che la fa sentire a suo agio nel proprio corpo. Infatti, durante un’intervista con il Telegraph, l’attrice e ambasciatrice della linea beauty di Chanel ha raccontato che il pilates è la sua arma per restare sempre in forma.

“Amo molto il cibo, la buona tavola, il vino, però ovviamente devo stare attenta per il mio lavoro“, ha affermato Margot Robbie. “Questo perché ciò che non amo è proprio sentirmi a disagio nel mio corpo“.

L’attrice, che vestirà a breve i panni della bambola più famosa del mondo nel live action di Barbie da lei prodotto, non nasconde che cerca di mantenere il suo fisico in forma senza rinunciare a divertirsi.

“Mangiare sano e esercizio sono essenziali per me per sentirmi bene, ma non voglio farlo troppo, non voglio rinunciare a troppe cose“.

Ecco perché quindi la scelta del pilates: “Quando voglio davvero allenarmi, lavoro con un allenatore di pilates su una macchina riformatrice. Questo tipo di esercizio si adatta perfettamente al mio corpo“. L’attrice era ricorsa anche a un duro allenamento e alla pratica del pattinaggio sul ghiaccio, per il suo film I, Tonya del 2017.

Questa versione dinamica del pilates può rivelarsi un allenamento intenso per tutto il corpo, e sta prendendo sempre più piede. Aiuta a costruire muscoli sani e tonici, promuovendo al contempo la flessibilità.

Molto diffuso nel Regno Unito, e lanciato da alcune palestre di Londra, questo pilates è amato anche da Meghan Markle. La Duchessa, infatti, l’aveva definito in una vecchia intervista come il miglior tipo di esercizio fisico per il suo corpo.

Intanto Margot Robbie, che tornerà a breve nei panni di Harley Quinn in Birds of Prey, è impegnatissima nella promozione del nuovo film di Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood, al fianco di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.