Charlize Theron ha rivelato in una nuova intervista che suo figlio adottivo Jackson, di 7 anni, si sente una bambina, e lei lo sta crescendo come tale. Già nei mesi scorsi si era alzato un polverone per alcune foto che ritraevano l’attrice con il figlio Jackson vestito da bambina.

Abiti rosa, capelli lunghi e treccine, così come Shiloh, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt che invece si sente un maschietto e si fa chiamare John. Jackson Theron è il più grande dei due figli adottivi di Charlize, che ha anche una bambina di tre anni, August.

“Anche io credevo fosse un maschietto” ha detto l’attrice al Daily Mail. “Finché a tre anni non mi ha guardata negli occhi e ha detto: non sono un ragazzo“.

Charlize Theron, negli ultimi mesi al centro di gossip sulla sua presunta love story con Brad Pitt, aveva già rivelato, in una intervista a Access nel 2018, di avere “due bellissime figlie“. La Theron aveva smentito le voci di questa relazione nei giorni scorsi, annunciando di essere single da circa 10 anni e in cerca di un compagno.

“Non spetta a me decidere chi sono e chi vorranno essere, né dove, nel mondo, riusciranno a ritrovarsi mentre crescono” ha aggiunto l’attrice premio Oscar. “Il mio lavoro di genitore è quello di celebrarli, di amarli e di assicurarmi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono essere. Farò tutto quanto è in mio potere affinché i miei figli abbiano questo diritto e siano protetti in questo“.

Charlize Theron ha adottato Jackson nel 2012, e la piccola August nel 2015. Si è sempre detta contenta e serena di questa scelta di essere un genitore single, nonostante i tanti impegni sul set.

Il suo nuovo film, la commedia romantica Long Shot, con Seth Rogen, uscirà nei cinema il prossimo 3 maggio.