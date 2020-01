Stephanie di Monaco e Pauline Ducruet: mamma e figlia identiche al Circo

Stephanie di Monaco e Pauline Ducruet hanno partecipato insieme al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, e la figlia è sempre più identica alla mamma. La bellezza delle due donne cattura tutti i fotografi. In rosso Stephanie, zebrato Pauline, due stili molto diversi, ma tratti del volto inconfondibili dei Grimaldi.

Mamma e figlia sono le uniche protagoniste della serata, senza Charlene di Monaco o Charlotte Casiraghi. Al loro fianco il Principe Alberto di Monaco e il figlio maschio di Stephanie, Louis Ducruet con la neo moglie Marié. Pauline ha da poco lanciato la sua linea di moda, Alter Design, un brand unisex che sta già avendo molti riscontri positivi sul mercato. In prima fila per il lancio, l’intera famiglia l’ha sostenuta in questa avventura.

Il Circo e i Reali di Monaco hanno una lunga tradizione. Il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo è stato fondato nel 1974 dal Principe Ranieri, padre di Stephanie e nonno di Pauline Ducruet. Dal 2006 la Principessa ne è presidentessa, e seppure questa non è la prima volta di sua figlia alla cerimonia, è un passo molto importante.

La socialite e stilista infatti disdegna spesso i red carpet e gli eventi ufficiali di Palazzo, ma ha voluto accompagnare sua madre Stephanie, forse in vista di un nuovo ruolo. Secondo i bene informati infatti ora che Charlotte Casiraghi ha optato per una vita sempre più parigina, con i suoi impegni da produttrice al fianco del marito Dimitri Rassam, Pauline potrebbe riempire il suo vuoto mediatico.