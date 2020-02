Anthony Vaccarello chiude la seconda giornata della Paris Fashion Week con una sfilata di moda dedicata alla Saint Laurent Autunno-Inverno 2020/2021: una collezione all’insegna del lusso e della sensualità.

Prima fila affollata di celebrities appassionate del design glam-rock di Vaccarello, inclusi Charlotte Casiraghi Hailey Bieber, Kit Harington, Rami Malek, Charlotte Gainsbourg, Julia Restoin Roitfeld, Berenice Bejo, Lily Collins, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, Anja Rubik. A rubare i riflettori, però, Zoë e Lenny Kravitz, elegante duo padre-figlia in total look Saint Laurent.

A sfilare molte delle modelle amate dallo stilista belga, come Kaia Gerber, Freja Beha Erichsen e Binx Walton. In passerella? 66 look sospesi tra Catwoman (la prossima a interpretare la supereroina sarà proprio Zoë Kravitz, ça va sans dire…) e Matrix, quasi tutti in lattice nero lucido, con leggings attillatissimi e stivali fino alla coscia. A ispirare Vaccarello, l’eleganza borghese dei disegni di Yves Saint Laurent degli anni ’90.

Da qui i tessuti usciti dagli archivi, tra cui il pied-de-poule, l’animalier e i pois, ma anche gonne a matita di vernice e fiocchi sl collo su camicie trasparenti.

Sexy le camicette trasparenti che lasciano in vista il seno, le spalle affilate, i blazer doppiopetto da portare con i pantaloni in lattice.

E poi enormi pellicce sintetiche in turchesi e gialli audaci, favolosi cappotti maschili che cadono dalle spalle squadrate, piumini dalle piume meravigliosamente tinte (verde acqua, verde bosco).

Per la sera, abiti da cocktail lunghi drappeggiati sul davanti e drappeggiati all’anca, in velluto rubino o in seta liquida e impalpabile.

Sa di heritage anche la palette di colori con il senape che si alterna al blu elettrico e al rosso fuoco, il verde smeraldo con il fucsia e il viola.