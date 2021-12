Maxi e capiente per essere riempita con tutte le cose (indispensabili) per una donna. Oppure mini e preziosa, quasi come fosse un gioiello da indossare. Quale che sia il caso la borsa è un accessorio unico, indispensabile per ogni donna e necessario per completare il look da giorno o da sera con dettagli unici. Clutch, tracolle, bauletti, secchielli, shopper, bustine, saddle e belt bag, ce ne sono di tutti i tipi e aspettano solo di essere abbinate al meglio.

Proprio come ha fatto Charlotte Casiraghi, che ha sfoggiato una maxi borsa di Chanel insieme ad un outfit unico. La ‘principessa filosofa’ – come viene chiamata per via della sua passione per la materia – ha posato in uno scatto in bianco e nero per la rivista System Magazine, immortalata attraverso l’obbiettivo di Alasdair McLellan mentre camminava per le strade di Parigi, con la maxi borsa in spalla.

“La moda e la letteratura danno alle donne due diversi tipi di forza: la forza di sognare e la forza di reinventare se stesse“, ha scritto Charlotte Casiraghi a corredo del post (che ha fatto in poco tempo incetta di like). Realizzata dall’unione di due tessuti diversi, la borsa Chanel della principessa è lavorata interamente a mano, con dettagli all’uncinetto e un ricamo “Chanel” esplicitato nell’iconica doppia C della maison, per un risultato estremamente chic.

Si tratta di un accessorio davvero unico, adatto sia alle stagioni più fredde che ai primi caldi. La principessa l’ha abbinata ad un outfit molto speciale: un blazer nero di tweed sopra a un paio di jeans a vita alta che mettono in evidenza la silhouette di Charlotte. Un risultato strepitoso che rende quest’outfit un modello da cui trarre ispirazione.