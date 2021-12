“Che Dio ci aiuti”, Elena Sofia Ricci lascia lo show (Valeria Fabrizi conferma)

Da settimane voci sul possibile addio di Elena Sofia Ricci alla serie Rai Che Dio ci aiuti, si susseguivano incessantemente. E ora, a confermarle, ci ha pensato Valeria Fabrizi, ospite a Domenica In nella puntata del 12 dicembre. L’attrice, al momento concorrente di Ballando con le Stelle e confermata tra i finalisti del talent di ballo, interpreta nella serie tv Suor Costanza; intervistata da Mara Venier, ha dichiarato che Elena Sofia Ricci non prenderà parte alla prossima edizione della celebre serie tv.

Tutto è cominciato quando Mara Venier ha chiesto all’attrice cosa farà una volta terminato Ballando con le stelle. “Smetto di fare la suora, pare che la notizia oggi sia stata pessima“, ha risposto Valeria Fabrizi, che ha poi chiarito meglio: “Cioè che Elena non vuole più fare la suora. Era già nell’aria da qualche tempo. Mi dispiace molto per il pubblico“.

L’abbandono di Elena Sofia Ricci era quindi già nell’aria da un po’. A quanto pare, le motivazioni sono da ricercare in impegni lavorativi di vario genere che non hanno permesso all’attrice di rinnovare il contratto per un’altra stagione della serie. Resta da capire, ora, quale sarà il destino della tanto amata dal pubblico Suor Angela.

Sia che ci sia un addio definitivo o soltanto momentaneo – come una partenza improvvisa o un allontanamento per motivi particolari – è certo che i produttori della serie staranno organizzando un’uscita di scena in grande stile. Valeria Fabrizi, comunque, ha risposto parzialmente anche a questa domanda: “È probabile che prendano qualcun’altra“, ha dichiarato a Mara Venier. “Sei disperata?“, le ha chiesto la conduttrice non vedendola affatto dispiaciuta. “Disperata io? No no“, ha infatti risposto sorridendo.