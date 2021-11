Nella puntata del 27 novembre, in cui è stato eliminato Memo Remigi, Ballando con le Stelle ha visto tra i protagonisti Lino Banfi, che è stato Ballerino per una Notte insieme alla figlia Rossana. I due si sono esibiti in un twist che ha conquistato i giudici Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, che hanno assegnato alla coppia ben 50 punti. Prima di scendere in pista, però, l’attore ha raccontato la sua storia d’amore con sua moglie Lucia Zagaria.

I due sono sposati da 60 anni, stanno insieme da 70 e sono ancora innamoratissimi. La loro non è stata una storia semplice: si sono conosciuti giovanissimi, quando lei faceva la parrucchiera e lui inseguiva il sogno di diventare attori. Non hanno avuto la possibilità di avere il matrimonio che sognavano, e sono stati costretti ad una “fuitina“. Il loro amore, però, non si è mai spento, nemmeno quando a Lucia è stato diagnosticato l’Alzheimer.

“Abbiamo fatto una vita morigerata, mai un viaggio all’estero o una crociera, mai. Adesso che potrei, purtroppo non posso farlo per via della sua malattia. La seguono i medici migliori: le sto provando tutte”, ha raccontato Banfi a Milly Carlucci, senza riuscire a trattenere la commozione. “A volte mi dice: “Ma se un giorno non ci riconosceremo più?” Eh, ci ripresenteremo!“: una frase che sintetizza tutto l’amore di Lino per la sua Lucia.

“Io e Lucia avevamo fatto la fuitina quindi eravamo nel peccato. Quando ci ha sposato, il sacerdote ci disse: “Dai sbrighiamoci che dopo ho un matrimonio”, come se il nostro non lo fosse. Ma le ho promesso che per i 60 anni, il 1 marzo, faremo una grande festa. Invitiamo anche Papa Francesco“. Dopo queste parole la conduttrice ha dato il via alle danze: una performance, quella di Lino e Rossana Banfi, che ha conquistato proprio tutti.