Che Fine ha fatto Baby Jane è il nuovo programma condotto da Franca Leosini che (molto probabilmente) debutta su Rai 3 giovedì 4 novembre 2021. Quest’ultima avventura televisiva della presentatrice di Storie maledette la vede ancora protagonista di nuove indagini, raccontate con il suo inconfondibile taglio giornalistico, per scrutare nell’animo umano e nelle difficoltà che incontrano gli ex detenuti tornati in libertà.

Stavolta, quindi, Leosini non si occupa di intervistare criminali e assassini ancora dietro le sbarre, ma bensì di chi dal carcere è uscito, riabilitato e pronto a rifarsi una vita. Il racconto di una ritrovata libertà, di un lungo percorso che dalla reclusione li ha portati all’inclusione e alla riammissione in una società dalla quale erano stati allontanati. Il bisogno di riscatto sociale e di riappropriarsi una vita si trova così a fare i conti con i pregiudizi della gente e tutte le altre difficoltà che nascono quando si riacquista la libertà. Il programma si propone proprio questo: accendere un faro su cosa succede dopo la galera.

Lo scorso febbraio, in un’intervista su La Stampa, Franca Leosini aveva affermato che “Durante questi mesi di restrizioni ho lavorato alla realizzazione del mio nuovo programma. Andrà in onda in primavera e porta il titolo di un vecchio film, Che fine ha fatto Baby Jane?, restituendone anche il senso. Mi interessava sapere come affrontano il ‘dopo’quelli che hanno scontato la loro pena”. La trasmissione, rappresenta quindi il grande viaggio in cui viene raccontato, puntata dopo puntata, il riscatto sociale delle persone che hanno sbagliato sì, ma che hanno pagato il prezzo dei loro errori con la prigione.