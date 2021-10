Giovedì 28 ottobre 2021 RaiTre riporta sul piccolo schermo il film Papillon. La pellicola, diretta da Franklin J. Schaffner si basa sul romanzo omonimo e autobiografico di Henri Charrière ed è sceneggiato dall’ex blacklisted Dalton Trumbo. È uno dei film cult d’avventura più celebri e amati degli Anni ‘70. Nella parte dell’eroe della libertà troviamo Steve McQueen in uno dei suoi ruoli più leggendari insieme a Dustin Hoffman.

Henri Cherrière, un francese detto Papillon per via di un tatuaggio a forma di farfalla sul petto, è condannato all’ergastolo per un omicidio che non ha mai commesso. La sua esperienza, vissuta da recluso in quello che al tempo era probabilmente il peggior sistema carcerario del mondo, ossia la colonia penale dell‘isola del Diavolo nella Guyana francese. Qui, mentre tenta innumerevoli evasioni tutte fallimentari, fa amicizia col falsario Dega. Con lui e con altri compagni di isolamento, tenterà in ogni modo la fuga, fino all’ultima, indimenticabile evasione.

Il soggetto del film, come già detto sopra, è tratto dal libro di Charrière pubblicato nel 1969 con enorme successo. Il volume scatenò anche diverse polemiche circa la veridicità delle esperienze di vita carceraria nelle colonie penali della Guyana francese. La critica mise in dubbio l’autenticità dei fatti raccontati a causa delle incongruenze e dei paradossi riscontrati nella narrazione. Testimoni dell’epoca invece confermarono i metodi efferati utilizzati dal sistema giudiziario dell’epoca. Nel 2017 è stato realizzato un remake intitolato sempre Papillon, diretto da Michael Noer e interpretato da Charlie Hunnam e Rami Malek.