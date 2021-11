Fabio Fazio torna in diretta, domenica 14 novembre 2021, con un nuova imperdibile puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show di successo di RaiTre. In questo appuntamento il conduttore intervista in esclusiva la superstar della musica Lady Gaga. Presenti come sempre anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti.

L’artista, ormai diventata un’icona, è in Italia per presentare il nuovo film di Ridley Scott che la vede protagonista, House of Gucci. Sabato 13 novembre, a Milano, si è tenuta infatti la première della pellicola dove la cantante veste i panni di lady Gucci, alias Patrizia Reggiani. La voce di Bad Romance è alla sua seconda prova cinematografica dopo A star is born e dal red carpet meneghino ha avuto parole di ringraziamento per il Bel Paese:

“Grazie a nome della mia famiglia, i Germanotta. Mio padre credo che pianga da 6 mesi. Sono così orgogliosa, così onorata, di provenire da una cultura che mi ha dato così tanto; venire da antenati che hanno lavorato così duramente affinché potessi avere una vita migliore. Eccomi oggi dall’America di nuovo in Italia per dire grazie”.

Nel corso della sua carriera Lady Gaga ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui 12 Grammy Awards, due Golden Globe, due Critics’ Choice Awards, un Premio BAFTA, e a 35 anni è la cantante che ha venduto più copie digitali nella storia della musica internazionale, con 35 milioni di album venduti nel mondo, 32 miliardi di streaming e 275 milioni di download di canzoni, diventando una delle musiciste più celebri di tutti i tempi ed entrando più volte nel Guinness dei Primati.

Oltre a Lady Gaga a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio ci sono il ministro della Salute Roberto Speranza, la responsabile della comunicazione e delle campagne di raccolta fondi internazionali di Emergency Simonetta Gola, moglie di Gino Strada, il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni, Pif e Fabio De Luigi, regista e protagonista del nuovo film E noi come stronzi rimanemmo a guardare, Michele Serra con Le cose che non ho capito.

A chiudere la serata il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Tortora e Giacomo Poretti, in libreria con Turno di notte. Storia tragicomica di un infermiere che avrebbe voluto fare altro.