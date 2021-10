Massimo Gramellini torna su RaiTre con un nuovo appuntamento con Le Parole, trasmissione di attualità arrivata ormai alla sua sesta edizione (originariamente il titolo era Le parole della settimana). Il giornalista racconta fatti di cronaca e di costume, partendo dalle principali notizie della settimana, affiancato come sempre da molti ospiti.

Per la puntata del 30 ottobre, in onda alle 20.20, in studio con Gramellini c’è Ilenia Pastorelli, attrice tra i protagonisti di E noi come stronzi rimanemmo a guardare, il terzo film diretto da Pif con Fabio De Luigi e Valeria Solarino, uscito nelle sale cinematografiche il 25 ottobre. Tra gli ospiti c’è anche Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, autore del libro Il posto degli uomini. Dante in purgatorio dove andremo tutti, e Chiara Gamberale, che ha pubblicato il suo ultimo romanzo, Il grembo paterno.

Non mancano, poi, gli ospiti fissi. Corrado Augias, volto noto di RaiTre, cura la rubrica La posta di Augias, mentre l’immunologa Antonella Viola fa chiarezza sul delicato argomento dei vaccini. Presenza ricorrente anche quella di Roberto Vecchioni, in veste di professore: in questa puntata mette a confronto canzone e poesia, tramite i testi di Fabrizio De Andrè e del poeta francese Arthur Rimbaud. Il comico Saverio Raimondo, nella sua rubrica Ai confini dell’umanità, traccia il profilo di quelle che chiama categorie umane.

Il giovane esperto di arte Jacopo Veneziani offre un racconto sul modo in cui le donne violente sono state rappresentate nella storia dell’arte, partendo dal video di Michele Fiore, candidata trumpista come Governatore del Nevada in cui promuove l’uso delle armi. Infine, Veronica Pivetti si cimenta nell’analisi di una parola intraducibile, e Gramellini chiude la puntata con il suo consueto monologo.