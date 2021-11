Fedez e Chiara Ferragni pare non abbiano proprio più segreti, e se ne fosse rimasto qualcuno verrà di certo svelato il 9 dicembre 2021 quando su Amazon Prime Video debutterà The Ferragnez, la docu-serie sulla coppia. Intanto, a dare qualche anticipazione su quello che i fan vedranno ci ha pensato proprio Federico che ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, nella puntata del 28 novembre, ha spoilerato alcune parti dello show.

Il cantante, che si è esibito sul palco di RaiTre con due brani del suo nuovo album Disumano, Meglio del Cinema e Sapore, ha raccontato ad esempio che insieme all’imprenditrice digitale più famosa d’Italia fa terapia di coppia:

“Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante”.

No, nessuna crisi da risolvere, nessuna frattura tra i due. Anzi, la scelta consapevole che il confronto e il dialogo servano non solo a risolvere i problemi ma soprattutto siano le basi per un rapporto armonioso. Una sorta di terapia di coppia preventiva quindi, utile anche in tutte le relazioni serene, che aiuta a smussare angoli e sciogliere nodi critici che normalmente si vengono a creare tra due persone.

Nella vita reale di Chiara e Federico e dei loro due figli, Leone e Vittoria, c’è molto di più di quello che le Instagram stories mostrano. C’è un universo di coppia e di famiglia che tengono a normalizzare il più possibile, nonostante tutto lo sbrilluccichio che gira intorno alle loro vite. Fedez, dopo aver fatto credere a tutti nella sua imminente ascesa in politica ora è impegnato nella campagna per il lancio del suo nuovo album mentre Chiara ha appena messo sul mercato una sua linea di gioielli e di makeup legati al suo celebre brand.

The Ferragnez, invece, è pronto al debutto con i primi 5 episodi: la serie racconta il dietro le quinte della famiglia, i loro aspetti più intimi e tutto quello che il pubblico non conosce della coppia. Accanto ai due protagonisti e ai loro figli, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine che vivono la quotidianità insieme a loro.