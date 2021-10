Dopo il successo di La musica che gira intorno, il grande show musicale andato in onda all’inizio del 2021, Fiorella Mannoia torna in tv nell’inedita veste di conduttrice di La versione di Fiorella. Un nuovo programma in onda in seconda serata su RaiTre, a partire dal 25 ottobre con tre appuntamenti a settimana: il lunedì, il giovedì e il venerdì.

La trasmissione si ispira ad Almanacco del Giorno dopo, storico programma di RaiUno andato in onda tra gli Anni ’70 e gli Anni ’90. In questa nuova versione, però, si parla di eventi avvenuti proprio nel giorno in cui la puntata viene trasmessa, anche se in anni diversi o in altre parti del mondo. La cantante racconta ricorrenze, anniversari, compleanni passati, per poi confrontarli con ciò che accade nel presente e provare a trasportarli in una dimensione futura.

Per ricordare gli eventi passati la conduttrice si avvale di immagini, materiale di repertorio, video e musica. Quest’ultima ovviamente non può mancare e, anzi, costituisce uno degli elementi principali del programma. Accanto a Fiorella Mannoia tanti ospiti che, proprio come lei, si trovano a interpretare ruoli diversi dal solito: attori che si cimentano nel canto, cantanti che recitano monologhi e molto altro. Per la prima puntata, insieme alla padrona di casa troviamo lo chef Gennaro Esposito, Caparezza e Sigfrido Ranucci, conduttore di Report.

Presenza fisse insieme a Fiorella, poi, sono l’autore e comico Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari. Nella puntata successiva, quella di giovedì 28 ottobre, tra gli ospiti ci sono Willie Peyote e Zerocalcare, mentre il 29 ottobre arrivano Fulminacci e Claudio Santamaria. La direzione musicale del programma è affidata a Carlo Di Francesco, il marito di Fiorella (nonché musicista nella sua band); lui stesso fa parte anche del gruppo di autori, insieme a Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Pietro Galeotti, Antonio Pascale e Simone Di Rosa.