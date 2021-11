Tutte le anticipazioni di Report del 15 novembre 2021

Ambiente, transizione ecologica e monocolture. Sono questi gli argomenti da cui parte la nuova puntata di Report, in onda su RaiTre il 15 novembre 2021. Alla guida della trasmissione di inchiesta c’è come sempre Sigfrido Ranucci che in questo appuntamento presenta tre nuovi servizi.

Monocolture o Biodiversità è il titolo della prima inchiesta realizzata da Bernardo Iovene, Greta Orsi e Alessandra Borella. Si svolge nel viterbese dove tra Nepi e il lago di Vico il 90% del patrimonio arboreo è fatto da nocciole. Queste coltivazioni hanno bisogno di tanta acqua e di trattamenti che creano problemi agli abitanti e al lago stesso.

Il dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio segnala un rischio maggiore di patologie tumorali e l’Istituto superiore di Sanità ha rilevato nel lago di Vico livelli di composti inorganici di fosforo usato nei fertilizzanti.

Questa inchiesta si sposta anche a Pistoia, nel distretto vivaistico più grande d’Europa, creata a ridosso delle abitazioni. I cittadini denunciano trattamenti continui con glifosato e altri prodotti chimici, i corsi d’acqua superficiali sono inquinati e, come se non bastasse, c’è una legge regionale che permette l’uso di fitofarmaci anche nei pressi dei pozzi di captazione di acqua per uso umano.

Il secondo servizio presentato a Report il 15 novembre 2021 è curato da Emanuele Bellano e Greta Orsi e si intitola Operazione Datteri. La procura di Torre Annunziata ha arrestato 18 persone e denunciato proprietari di pescherie, ristoranti e centri di distribuzione ittica in tutta Italia con l’accusa di disastro ambientale, ricettazione e associazione per delinquere, reati tutti commessi per la pesca illegale dei datteri di mare.

L’inchiesta del programma mostra documenti inediti ripresi dalle telecamere di sorveglianza che registrano lo spaccio di questo alimento nelle strade di Castellammare di Stabia, oltra a intercettazioni telefoniche che svelano le richieste di datteri da parte di ristoratori della Lombardia e della Campania, tra cui il ristorante stellato in centro a Napoli in cui ha cenato anche Jeff Bezos.

Lucina Paternesi, invece, ha realizzato l’inchiesta Incapacity Market. Nonostante gli impegni previsti dal Pnrr per favorire lo sviluppo di energie rinnovabili, l’Italia per mantenere costante il prezzo dell’energia, si appresta a finanziare nuove centrali a gas che resteranno in funzione per i prossimi 30 anni.