Torna Masterchef Italia, l’appuntamento fisso della domenica sera di Tv8. Le repliche della decima stagione vanno in onda in prima serata sul canale da settembre, tenendo incollati allo schermo tutti gli appassionati di cucina (e non), pronti a vedere – o a rivedere, naturalmente – il percorso degli aspiranti chef. Nel tredicesimo episodio del talent, ad essere eliminata è stata Ilda Muja.

Nata a Vukpalaj, in Albania, Ilda ha 43 anni e vive a Novara con suo marito Andrea e i loro due figli. La donna, prima di conoscere il suo attuale marito, è stata sposata per dodici anni; una relazione lunga, la cui fine ha causato anche un allontanamento dalla sua famiglia, in particolar modo dal padre. La passione per la cucina è nata da un’esigenza, quella di aiutare in casa i genitori che lavoravano sempre.

“La mia passione per la cucina è nata da piccola, all’età di 10 anni circa. Ero piccolina e all’inizio nacque come fabbisogno perché i miei genitori non c’erano e tornavano la sera a casa dal lavoro quindi io cucinavo un po’ per tutti. Il mio più grande fan è mio marito e poi il mio bimbo piccolo Gioele, che mi fa sempre i complimenti. Quando cucino penso ai commensali e a chi mangerà perché l’idea di renderli felici con quello che io preparerò da mangiare mi rende felice”.

Ilda è una fan sfegatata di Jovanotti, tanto che al suo matrimonio ha deciso di accompagnare il suo ingresso in Chiesa proprio dalle musiche del cantante (al quale vorrebbe anche offrire una cena, un giorno). Della sua esperienza a Masterchef la donna va particolarmente fiera, nonostante non sia stata tra i vincitori. “Il mio ricordo più bello è quando ho conquistato il grembiule bianco ottenendo tre sì da parte dei giudici“.

In un’intervista al Corriere della Sera, Ilda ha parlato anche del chiacchierato rapporto con Maxwell, lo scrittore americano con cui ha stretto “un’amicizia sincera“. Sulla sua eliminazione, poi, Ilda non ha dubbi: “Tutta colpa della paura. A casa cucini per passione, non senti il peso del giudizio di nessuno, tanto meno quello di tre colossi della cucina italiana…“.