Tutto pronto per una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli torna con nuove storie su RaiTre mercoledì 13 ottobre in prima serata. In studio un’intervista esclusiva, quella a Winston Reyes Manuel, l’uomo appena uscito dal carcere dopo aver scontato la pena per l’omicidio della contessa Alberica Filo Della Torre. Poi anche il racconto del padre che aveva rapito il bimbo di quattro anni, a Padova, strappandolo dalle braccia della madre. Ecco tutte le anticipazioni.

”Lo so benissimo che loro stanno soffrendo, ma non posso tornare indietro, non posso ridargli la felicità per la mancanza della loro madre, non smetterò di pregare per loro”. Comincia così la lunga intervista a Winston Reyes Manuel, il colpevole di quello che è meglio conosciuto come l’omicidio dell’Olgiata. L’uomo, condannato a 16 anni di prigione per l’uccisione di Alberica Filo della Torre, è stato rilasciato l’11 ottobre, dopo 10 anni di carcere, grazie a uno sconto di pena per buona condotta.

In puntata, Federica Sciarelli porta anche la testimonianza di Bogdan Hristache, l’uomo che il 5 ottobre 2021 ha rapito il figlio di cinque anni, David, a Padova, dove viveva dopo essere stato affidato alla madre, Alexandra. L’uomo l’aveva strappato dalle braccia della ex compagna, che lo stava accompagnando a scuola tra via del Plebiscito e Vigodarziere; poi era fuggito insieme a tre complici a bordo di un furgone Mercedes Vito.

Padre e figlio sono poi stati rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno al confine tra Romania e Ungheria. Bogdan stava cercando di riportare il piccolo a Bucarest. “Alexandra è bugiarda. Due giudici mi hanno detto che posso vedere mio figlio due volte a settimana. Abbiamo la custodia condivisa“, si era difeso intervistato da Mattino Cinque.

A Chi l’ha visto?, dunque, l’uomo è pronto a raccontare ancora una volta la sua versione. In studio poi, come sempre, tutti gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.