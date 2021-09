Torna Chi l'ha visto?: ecco le anticipazioni della puntata dell'8 settembre 2021

Dopo poco meno di due mesi di pausa estiva, lo storico programma di RaiTre Chi L’ha visto? torna in prima serata da mercoledì 8 settembre 2021. Al timone della conduzione sempre Federica Sciarelli che guida il pubblico tra i fatti più recenti della cronaca nera mentre tenta di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari, occupandosi di tutte le scomparse più urgenti.

Al centro di questa puntata la storia di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di 55 anni scomparsa misteriosamente nel nulla l’8 maggio 2021. Il suo corpo è stato ritrovato ad agosto a Zione: è stato anche effettuato il test del dna per fugare ogni dubbio ma ancora non ci sono certezze sulle cause della morte.

Le tre figlie avevano lanciato un accorato appello: “Qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, vi prego”. Ora due di loro, Paola e Silvia, sono indagate per omicidio volontario e occultamento di cadavere insieme al fidanzato della seconda. Nel promo della puntata la presentatrice anticipa che la terza figlia di Laura, quella non indagata, ha rilasciato delle dichiarazioni su questa vicenda e verranno rese note nel corso del programma.

Durante la trasmissione Sciarelli parla anche delle novità e dei nuovi documenti sul caso di Saman Abbas, la ragazza che sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia perché non accettava un matrimonio imposto. L’ultima notizia sul caso è stata data in esclusiva nel programma di Mario Giordano, Fuori dal coro che ha raccolto le parole del miglior amico della giovane: “Saman Abbas non è più in questo mondo, è morta ed è in Italia, lo ha detto sua mamma”.

Il ragazzo, durante la puntata di martedì 7 settembre 2021 in onda su Rete 4, sostiene che la madre della 18enne, Nazia Shaheen, gli avrebbe confermato l’omicidio della figlia e che avrebbe anche indicato come autore lo zio, tuttora ricercato. Il movente sarebbe sempre lo stesso, ossia il rifiuto di cedere alle nozze forzate in Pakistan.

Su Chi l’ha Visto? anche il caso di Guglielmo Belmonte originario di Salerno dove vive con i genitori e il fratello maggiore. Il ragazzo di 24 anni studia a Roma ed è scomparso subito dopo il rientro dalla sue vacanze, intorno alle 18 del 3 settembre 2021. I familiari, chiaramente preoccupati, hanno fatto sapere che il giovane ha lasciato nella sua stanza tutti i suoi effetti personali, compreso il cellulare e i documenti.