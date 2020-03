Chiara Ferragni attacca Doutzen Kroes per il suo post pro-Coronavirus

Chiara Ferragni ha ripreso pubblicamente la modella Doutzen Kroes, per il suo post su Instagram, in cui ringrazia il Coronavirus. Il post della modella di origini olandesi ha mandato su tutte le furie l’influencer che non ha tardato a bacchettare la collega. Anche i fan hanno reagito in maniera immediata attaccando la Kores sotto il suo post.

Doutzen Kroes ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con scritto “Grazie Coronavirus“. Subito dopo il suo post è finito tra le storie della Ferragni la quale ha condiviso la storia scrivendo: “Questa cosa mi crea il voltastomaco“. “Questo è totalmente irrispettoso Doutzen Kroes” ha esordito l’influencer italiana. “Ci sono milioni e milioni di persone infettate dal virus, milioni di persone che muoiono, tanta gente che perde il lavoro e non può vedere i suoi famigliari, i paesi e gli ospedali sono al collasso e tu ringrazi il Coronavirus?”

Il post della modella è stato riempito di commenti negativi e subito dopo la Kroes lo ha rimosso. Per poter cercare di recuperare terreno la super modella olandese ha postato una storia per cercare di spiegare il suo post. “Volevo solo dire che grazie all’emergenza Coronavirus ho avuto modo di riscoprire diverse cose e aspetti della mia vita, quando mi confronto con delle cose negative cerco sempre di trovare il lato positivo e vedere la luce. Sono veramente desolata di aver ferito qualcuno questa notte con il mio post” ha concluso la modella.

La Ferragni ha criticato anche il video di scuse. Ha ulteriormente ripreso la collega dicendole, che non deve essere un virus mortale a farci apprezzare le piccole cose, ma il buon senso e la maturità.

L’imprenditrice digitale ha preso molto sul serio la questione Coronavirus. Sin da subito ha utilizzato il poter dei social network per arrivare a più persone possibili, avviando anche una raccolata fondi. In segno di rispetto per le vittime morte a causa del virus Chiara e Fedez hanno deciso di sospendere le dirette pomeridiane.