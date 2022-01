Chiara Ferragni apre il 2022 con la bowling bag Anni ’50 firmata Dior

È di Chiara Ferragni l’onore di indossare per prima la nuova borsa Dior, dando il benvenuto al 2022 con uno stile che, tuttavia, guarda al passato. La bowling bag della maison francese ha un sapore Anni ’50 e ci teletrasporta immediatamente nelle piste da bowling americane, con luci al neon e milkshake alla ciliegia.

Si tratta di una borsa rigida, ampia e spaziosa, appartenente alla collezione Dior Cruise 2022 presentata a giugno 2021 ad Atene. Caratterizzata da un design bombato, la borsa in pelle lavorata artigianalmente mostra linee sportive.

Una grande tracolla con logo distintivo è agganciata alle estremità, mentre due manici rigidi più corti si ergono sul lato superiore, permettendo a chi la indossa di poterla trasportare in ambedue i modi a seconda della scelta.

“Pelle e schiuma si fondono per creare angoli morbidi ed effetti in rilievo mentre la stampa e la pittura a mano producono dettagli distintivi, come la firma Christian Dior e i bordi uniformi. La base in gomma richiama l’effetto delle suole delle sneaker e presenta una stella centrale, che ricorda il simbolo portafortuna di Monsieur Dior”, spiega Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison, sul profilo Instagram di Dior.

Come rivelato in proposito, la base della borsa è un ulteriore tocco di originalità che rimanda alle suole delle scarpe da ginnastica, grazie ad una particolare sagomatura in rilievo. Dei piccoli piedini dorati si fanno spazio per permetterci di appoggiarla ovunque senza il rischio di sporcarla o rovinarla.

Chiara Ferragni sfoggia la bowling bag già desideratissima, con un look total Dior in perfetto abbinamento: una grande felpa teddy effetto peluche con cappuccio, un paio di anfibi neri ai piedi e dei jeans larghi blu scuro, che rimandano alla colorazione della borsa.