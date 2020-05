L'ennesimo scherzo di Fedez e il risveglio traumatico di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez continuano a far divertire i loro follower con gag e siparietti comici che mettono in piedi ogni giorno punzecchiandosi l’un l’altro.

L’ultimo scherzo è stato organizzato dal rapper ai danni della moglie che non l’ha presa molto bene. Mentre l’influencer stava dormendo, il cantante ha posizionato le casse dell’impianto stereo verso il letto e ha collegato il video ormai diventato virale in cui c’è un uomo sul balcone che urla a squarciagola: “Ce la faremo!“.

Quello di Chiara è stato un buongiorno ovviamente traumatico: dopo essersi svegliata di soprassalto non poteva che reagire furiosamente rispondendo con rabbia al compagno burlone.

Fedez come al solito ha pubblicato il video dello scherzo su Instagram facendo scompisciare di risate i suoi seguaci che ancora una volta si sono complimentati per l’ennesimo scherzo diabolico messo in atto.

Il cantante, d’altronde, sembra essere un vero e proprio esperto in trovate del genere: tra gli ultimi siparietti ricordiamo quello in cui ha fatto finta di tagliare una ciocca di capelli di sua moglie, o quando ha paragonato una foto provocante di Chiara in lingerie con un’inquadratura in diretta di lei in versione casalinga con una maschera di bellezza applicata sul viso.

Insomma, la coppia di certo non si sta annoiando nel corso di questa quarantena ma sta dimostrando soprattutto di essere molto autoironica e genuina discostandosi dell’immagine impeccabile e seriosa trasmessa solitamente dai personaggi famosi.