Lady Gaga si fidanza con sé stessa per San Valentino, nonostante stia frequentando qualcuno. La cantante di Born This Way non è nuova a questo genere di stranezze, pur di alimentare il gossip attorno al suo personaggio. In un post sui social ha dichiarato che indosserà un anello per fidanzarsi con se stessa. Proprio nelle scorse settimane la stampa ci aveva mostrato il suo nuovo e vero fidanzato: Michael Polansky, guru della tecnologia.

Il post di Lady Gaga sembra voler sdoganare l’idea che solo l’uomo possa proporre alla donna di sposarlo, mentre le donne non possono fare la proposta. La cantante ironizza su questa stranezza dicendo che una donna può farlo solo una volta ogni quattro anni, come quest’anno che è bisestile. L’anello indossato dall’artista è stato disegnato dalla stilista Bea Åkerlund per la linea Klarna. Il gioiello è realizzato con 246 pietre color rosa e quattro cristalli. L’idea dell’anello di auto fidanzamento nasce dal voler andare contro lo status quo della società attuale. Il gioiello si chiama Knight’s Finger, dito del guerriero. La stilista e la cantante hanno già collaborato in passato per altri progetti.

Visualizza questo post su Instagram Celebrating Valentine’s Day wearing this badass ring designed by my friend @bcompleted for @klarna.usa. Did you know that an old tradition says that only during a leap year, on Feb 29th, are women allowed to propose to men? 🤦‍♀️ It’s 2020, and any person of any gender identity can propose to anyone, anytime! So as we all celebrate love today, I put this ring on my own finger as a sign of my love for myself and for my fans - and a reminder that we are all born superstars. 💕 #getwhatyoulove Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 14 Feb 2020 alle ore 7:06 PST

Accantonati i rumors sulla presunta love story con l’attore Bradley Cooper, Lady Gaga è pronta per una nuova fase della sua vita. La cantante è stata già vista diverse volte insieme a Michael Polansky, la prima volta a Capodanno e qualche settimana fa al Super Bowl 2020.

Se Lady Gaga scherza sul fidanzarsi con sé stessa, Emma Watson sembra aver trovato una soluzione al suo status da single definendosi self partenered. Infatti l’attrice non ha nascosto nelle ultime interviste il voler restare da sola in questo periodo della sua vita, sentendosi comunque completa.