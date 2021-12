Chiara Ferragni è la regina indiscussa della moda: punto di riferimento, in fatto di stile, per milioni di fan, l’imprenditrice digitale trasforma tutto ciò che indossa in trend che fanno impazzire il web. E ciò non vale soltanto per abiti eleganti, glamour o da sera, come dimostra uno degli ultimi post sulla sua pagina Instagram: l’influencer è in grado di conquistare tutti anche indossando una tuta. Soprattutto se accanto a lei c’è il figlio Leone in versione matchy matchy.

In un paio di scatti dolcissimi, mamma e figlio sono perfettamente coordinati nelle loro tute dal colore neutro, tendente al beige. Si tratta di un completo felpa e pantaloni firmato Akala Studio, il brand di loungewear dell’influencer Alice Campello. La felpa, senza cappuccio, è morbida e leggermente oversize, mentre i pantaloni si stringono sul fondo con un elastico: un look perfetto anche per il piccolo Leone, che appare come una versione in miniatura della madre, vista anche la somiglianza tra i due.

Oltre a conquistare tutti con la tenerezza di queste foto, l’imprenditrice digitale ha anche lanciato una tendenza per l’inverno 2022: se, infatti, il vostro obiettivo è quello di proteggervi dalle temperature più fredde ma senza rinunciare ad essere alla moda, ecco che il loungewear arriva in vostro soccorso. Calde ma allo stesso tempo trendy, le tute coordinate come quella di Chiara Ferragni sono l’outfit perfetto per le giornate invernali.

Come dimostra l’influencer, che sta trascorrendo con Leone e la piccola Vittoria qualche giorno di vacanza in montagna, più precisamente a Courmayeur. E quale miglior location per sfoggiare felpe, maglioni, piumini e pellicce. Tutti capi accomunati da una sola parola d’ordine: caldo.