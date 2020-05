Fedez: Iginio Massari boccia la torta di compleanno di Chiara Ferragni

In occasione del 33esimo compleanno di Chiara Ferragni, suo marito Fedez ha deciso di prepararle una torta. Il rapper ha pubblicato un video su Instagram in cui spiega tutti i passaggi per realizzarla. Il risultato finale è una versione stilizzata dell’imprenditrice digitale realizzata con confetti, codette e Oreo. Nonostante il risultato potesse non essere dei migliori il cantante afferma che l’ingrediente segreto c’è, ed è l’amore. Ancora una volta i Ferragnez con le loro storie e le avventure in cucina riescono a strappare il sorriso a tutti i loro followers, e anche a qualche haters, in questo momento veramente buio.

“Per realizzare questa torta fatevi mandare un pan di spagna già preparato da vostro padre. Poi prendete i confetti avanzati di qualche cresima e iniziate a decorarlo” consiglia il Fedez nel video caricato sul suo profilo Instagram. Attraverso l’uso dei corn flakes e dei biscotti realizza un’immagine stilizzata di sua moglie sulla torta. “Per la panna dovremmo usare uno strumento per montarla, ma io preferisco questa” dice il rapper mostrando una bomboletta di panna spray. Dopo aver realizzato il tutto Fedez chiama Iginio Massari per un parere sulla torta realizzata per Chiara Ferragni. “Ma vuoi separarti?” commenta ironicamente lo chef dopo aver visto il risultato finale.

La torta fatta in casa è stata apprezzata dall’influencer, che ha condiviso uno scatto familiare suoi social. “Questa torta me l’ha preparata il mio maritino“, scrive l’imprenditrice digitale. “Un compleanno davvero fantastico con la mia piccola famiglia“. Per feseggiare i suoi 33 anni l’imprenditrice digitale ha pubblicato una serie di foto in cui mostra tutti i suoi compleanni. Dopo il tiramisù e la torta per Chiara fatta in casa, alla fine di questa quarantena Fedez dovrebbe optare per seguire un corso di pasticceria insieme ad Iginio Massari per migliorare le suo doti come pasticciere.