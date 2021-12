Il cardigan di Chiara Ferragni ha un messaggio nascosto per Babbo Natale

Chiara Ferragni non smette mai di dettare tendenze. Su Instagram ha condiviso uno scatto nel quale sfoggia il cardigan natalizio definitivo, quello con annesso il seguente messaggio per Babbo Natale: “I’m on the naughty list” (Sono nella lista dei cattivi).

Un capo ironico e anche sexy, firmato Philosophy di Lorenzo Serafini. Le tonalità riprendono le classiche nuance natalizie: bianco, verde acceso e rosso. Così come le fantasie ricamate, che includono renne, abeti e pacchetti regalo in forma stilizzata.

Il modello, invece, regala un tocco innovativo, dal momento che è composto da un golf aperto con grandi bottoni color panna sul davanti e un crop top a fascia abbinato, in maglia. È proprio lì che si svela la fatidica scritta realizzata con grandi lettere rosse, divertente e anche sfacciata.

L’outfit è un’alternativa molto più glamour ai soliti maglioni natalizi a cui siamo abituati e che sono tutto fuorché seducenti o chic. L’influencer lo ha indossato in abbinamento a dei jeans azzurri a vita alta con modello a gamba dritta, e si è subito trasformata in una versione seducente di Bridget Jones.

In alternativa, per chi trovasse troppo audace la scelta di optare per la pancia scoperta in pieno inverno, si può abbinare anche ad un qualunque dolcevita a collo alto, che riprenda magari le tonalità del cardigan.

L’immagine è stata scattata nel meraviglioso paesaggio di Courmayeur, fra distese innevate e chalet di legno. Un look divertente e perfetto per trascorrere una serata davanti al camino, in montagna, oppure per vivacizzare una qualunque cena natalizia in famiglia.