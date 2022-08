Chiara Ferragni, il primo appuntamento con Fedez e un dettaglio super piccante!

Riassunto delle puntate precedenti. Avevamo lasciato Chiara Ferragni intenta a rimandare il primo appuntamento con Fedez a settembre. La ragazza, seppur colpita dalle vibes positive del cantante, non ha nessuna intenzione di essere paparazzata per un flirt. Per questo motivo, decide di invitarlo a cena nell’hotel milanese dove alloggia, certa che nessun fotografo li avrebbe mai trovati. Il risultato? La cena va benissimo ma i due sono comunque ripresi da un reporter di passaggio!

Chiara riparte per New York per la Fashion Week. Fedez rimane a Milano ma le scrive spesso proprio perché sono uscite le foto della famosa serata a due. In una in particolare, l’influencer viene immortalata mentre tiene in mano un enorme fascio di rose rosse che, secondo i bene informati, le sarebbero state regalate proprio dal cantante. Peccato, scherzano i due sul video, che in realtà i fiori le fossero stati recapitati da un suo socio e non da Federico!

Ferragni torna a Milano e trova ad attenderla un mazzo di fiori che stavolta è stato inviato veramente da Fedez che non vede l’ora di rendere passionale quell’incredibile intesa che li unisce. Il fato rema contro i due ragazzi. Federico, come racconta lui stesso nelle stories di TikTok, ha contratto una malattia infettiva dopo una missione con l’UNICEF. Lui si ricopre di pustole e i due si rinchiudono per una settimana in camera. Non possono nemmeno sfiorarsi ma iniziano a conoscersi parlando per ore.