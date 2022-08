Siamo a dicembre 2015. Chiara Ferragni vive a Los Angeles con il fidanzato. È una storia d’amore tormentata, la donna vuole chiudere il rapporto ma l’idea di vivere da sola nella città americana la spaventa. Dal punto di vista lavorativo le cose invece vanno a gonfie vele: la fondatrice del blog The Blonde Salad si appresta a diventare l’influencer più famosa al mondo. Fedez è in coppia con la fidanzata d’allora, Giulia Valentina, e sta scalando rapidamente le vette delle classifiche italiane.

Con il senno di poi, l’incontro tra Chiara Ferragni e Fedez ha un qualcosa di surreale. I due, complice una coppia di amici, si incontrano a Milano prima delle vacanze di Natale. Lui è accompagnato dalla fidanzata di allora, lei invece da Riccardo Pozzoli, co-fondatore di The Blonde Salad nonché suo ex storico. La simpatia tra i due è immediata. I punti in comune sono numerosi, sono entrambi armati di buona volontà, talento e tenacia.

Il primo incontro termina in questo modo, non c’è nessuna aria di flirt. Nel frattempo Chiara viaggia, rafforza il suo impero, inizia un’altra storia d’amore. Fedez lascia la Valentina e lancia una nuova hit Vorrei ma non posto, dove parla anche della Ferragni. Galeotta fu la canzone: i due iniziano a sentirsi tramite social e il cantante chiede alla donna di vedersi. Chiara tentenna, ha paura di essere paparazzata e chiede al cantante di rimandare l’appuntamento a settembre.