Non mancava proprio nessuno alla premiere italiana di The Ferragnez, la serie tv dedicata alla vita di Chiara Ferragni e Fedez. L’evento si è tenuto a Milano al cinema Odeon, dove tutta la tribù di casa Ferragnez, più amici e parenti, hanno assistito all’anteprima della docu-serie, le cui prime puntate arriveranno su Amazon Prime Video a partire dal 9 dicembre. Per l’occasione Chiara Ferragni ha sfoggiato un abito personalizzato di Dior in tulle verde, praticamente perfetto.

Dopo il look total black della prima di Madrid, Chiara e Fedez tornano a solcare il tappeto rosso, questa volta accompagnati dai figli, al loro primo (riuscitissimo) red carpet. La nota influencer ha indossato un vestito verde trasparente firmato Dior, che lascia le spalle scoperte e presenta applicazioni scintillanti sul corpetto e sulla gonna. La parte superiore ha un taglio in diagonale che s’intreccia sotto al seno, regalando tutta una serie di trasparenze e un sensualissimo “vedo non vedo”.

L’abito è una creazione fatta su misura per Chiara, in occasione della serata. Visto l’importanza dell’abito, l’influencer ha deciso di lasciare i capelli sciolti e lisci, sfoggiando un make up leggero ma molto luminoso. Il tocco in più sono gli orecchini: pendenti di brillanti che accendono il volto di Chiara donandole tantissima luce.

Fedez, invece, ha sfoggiato un completo targato Off-White, il marchio fondato da Virgil Abloh, lo stilista recentemente scomparso a causa di una malattia. L’importanza del capo – una giacca grigia e pantalone coordinato – è stata stemperata dalla scelta del rapper di indossare sotto al due pezzi un maglioncino al posto della camicia d’ordinanza.

I piccoli di casa, poi, hanno conquistato tutti: baby Vittoria e Leone erano semplicemente perfetti. La prima con un vestitino di pizzo bianco con le maniche vaporose e un fiocco rosa sui capelli. Mini smoking di Versace, invece per il secondo, che ha differenza di papà Fedez ha sfoggiato una camicia bianca, super elegante, sotto la giacca.