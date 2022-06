Chiara Ferragni ha risposto all’invito di Liliana Segre. La senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di concentramento, nel mese di maggio 2022 aveva espresso la volontà di conoscere l’influencer. “Mi piacerebbe molto incontrarla e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano“, aveva detto la donna in occasione della visita al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano. Il 9 giugno, dopo “le nostre chiacchierate telefoniche” l’influencer ha condiviso un’immagine in cui le due appaiono insieme.

Su Instagram Ferragni ha scritto alcune parole, sia in italiano che in inglese, così che il messaggio possa raggiungere anche i suoi fan internazionali. Che è quello che interessa anche a Segre, che ha come obiettivo quello di testimoniare a più persone possibili, anche ai più giovani, il tragico episodio della Shoah. Per far sì che esso non venga mai né dmenticato, né ripetuto. A corredo della fotografia si legge quindi:

“Dopo le nostre chiaccherate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la Senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito”.

La senatrice aveva sottolineato: