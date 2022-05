A due mesi dall’intervento per il tumore al pancreas, Fedez è tornato alla sua vita quotidiana e ha ricominciato a prendersi cura del suo corpo, allenandosi e dando così un messaggio di forza e speranza a tutte le persone che si trovano in difficoltà fisicamente.

Era il 31 marzo quando Fedez è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo il ricovero per l’intervento al pancreas. Da quando è tornato a casa da sua moglie Chiara Ferragni e i suoi figli Leone e Vittoria, il rapper, che già era attivo per sensibilizzare in diversi ambiti, ha iniziato a portare avanti iniziative di supporto e sensibilizzazione per persone con patologie come quella che lo ha colpito.

Il cantante inoltre ha ripreso dopo poco più di un mese ad allenarsi in casa con il suo personal trainer Daniele Foglia, per cercare di riprendere la forma fisica persa a causa del cancro e dell’operazione. E così, Fedez non perde occasione per ricordare quanto l’amore della sua famiglia e la sua forza di volontà lo stiano aiutando a superare quel brutto periodo.

“I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche sei mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l’intervento. Ma la forza di volontà e l’amore di chi vi sta vicino, a volte, è più forte di tutto. Ed eccomi qua a nemmeno due mesi dall’operazione. Banale da dire ma è la cura più forte che ci sia.“

E ancora, nelle sue stories su Instagram, Fedez – al settimo cielo per l’incontro con Mark Hoppus dei Blink-182 – ha parlato di quanto la vita sia incredibile: “La vita è veramente un fantastico gioco sadico, come se fosse un ‘Pasqualone’ che a volte di riserva delle soprese di me**a e altre volte invece ti stupisce e per questo credo valga la pena di essere vissuta appieno“.