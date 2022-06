Sono tantissime le emozioni che Fedez sta vivendo da marzo 2022: la notizia di un tumore al pancreas, l’operazione, il suo percorso postoperatorio e ora la nuova hit estiva che ha scritto proprio pensando alle cose che contano veramente nella vita. È ritornato a sorridere Fedez, e anche a fare largo uso della sua ironia, che ha utilizzato in risposta a un hater che su Twitter si domandava: “Mi son sempre chiesto come faccia la Ferragni a stare con Fedez”. La risposta del rapper, è stata epica e molto concisa:

Ovviamente i commenti a sostegno del cantante milanese sono stati tantissimi e in molti hanno scritto che Fedez e Chiara Ferragni sono una coppia splendida. Alcuni poi hanno riportato anche l’ultimo post Instagram di Federico Lucia, quello dove spiega come è nata La Dolce Vita, mentre è abbracciato alla moglie:

“3 giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse così repentinamente. Credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo. Ma anche perché non avrei saputo le condizioni successive all’intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo. Nel testo dico “la vita senza amore non mi farà mai bene”. Mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra”.