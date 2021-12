The Ferragnez, l’attesissima serie sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez, è finalmente arrivata su Amazon Prime Video. Dalla mezzanotte di giovedì 9 dicembre i primi cinque episodi sono disponibili sulla piattaforma streaming, e milioni di fan in tutto il mondo li hanno già divorati. Come previsto, la docu-serie sta già riscuotendo un enorme successo, e il web ne è la dimostrazione: sui social network i fan si sono scatenati. E, tra commenti entusiasti e momenti commoventi, non mancano anche i meme divertenti da parte soprattutto degli utenti di Twitter. Ecco alcuni dei più divertenti.

A scatenare l’ilarità tra gli utenti del web è soprattutto Leone, il figlio maggiore dei Ferragnez. Nella serie si vede, ad esempio, come Fedez abbia trascorso molte ore al trucco per assomigliare a Babbo Natale, per fare una sorpresa al piccolo: una sorpresa poco riuscita, perché il bambino ha subito riconosciuto il padre dicendo “togli quella cosa, papà“. E i commenti ironici sull’episodio sono centinaia, grazie anche alle espressioni di Leone che, come si suol dire, è un “meme vivente“.

Chiara: "Leo guarda, è Babbo Natale"



Leo: "No, è papà"



Chiara: "No Leo, non è papà, è bab..."



Leo:#TheFerragnezLaSerie pic.twitter.com/VsbPwgsOpA — Luke9 Paguro 🐚 (@lukesk1698) December 9, 2021

Un tema più delicato, invece, è quello della terapia di coppia che Fedez e Chiara Ferragni stanno affrontando. Nella serie vengono mostrati alcuni momenti di questo percorso e, nonostante l’argomento sia serio, i fan si sono scatenati: la visione della vita del rapper e dell’influencer appare così diversa che gli utenti l’hanno identificata con una delle foto che stanno facendo il giro del web:

Non si contano, poi, i meme che i fan hanno creato utilizzando il fotogramma in cui Fedez appare in auto, imbronciato. Molto popolari anche le citazioni di un’altra serie di grande successo, Strappare lungo i bordi di Zerocalcare, le cui frasi si adattano perfettamente ad alcuni momenti di The Ferragnez:

Fedez quando Chiara gli dice di salutare ed essere carino con i parenti: #TheFerragnezLaSerie pic.twitter.com/sMXfHFDinm — jas🎄 (@imagjneflowers) December 9, 2021

Quando mi dicono che per laurearmi devo dare prima tutti gli esami: #TheFerragnezLaSerie pic.twitter.com/v4SVIs2QpQ — to be the sun (@adtoomuch) December 9, 2021

Ma ciò che più ha conquistato i fan è stato il fatto di vedere cosa si celi dietro alla vita lussuosa e patinata del rapper e dell’imprenditrice digitale: una vita vera, fatta di alti e bassi, di difficoltà e momenti speciali con la famiglia. Una vita che non sempre traspare dalle migliaia di foto e stories che i due pubblicano su Instagram quotidianamente, e che li rende più umani di quanto siamo abituati a pensare.