La Disney aveva già annunciato nelle scorse settimane l’arrivo di Ciao Alberto, attesissimo sequel di Luca, film d’animazione Pixar che aveva ottenuto un grandissimo successo. E ora, la casa di produzione ha rilasciato anche il trailer. Il film, diretto dalla regista McKenna Harris con la produzione di Matt DeMartini, è ambientato in un borgo fittizio delle Cinque Terre, in Liguria, ed è disponibile in streaming su Disney+ dal 12 novembre.

Ciao Alberto è il sequel del fortunato film d’animazione, ambientato successivamente alle vicende di Luca, vede protagonista proprio Alberto, buffo mostriciattolo marino pronto ad ambientarsi alla sua nuova vita sulla terraferma. Come si evince anche dal trailer, lo spericolato mostriciattolo dovrà convivere con gli umani nell’immaginaria Portorosso, borgo che richiama i paesaggi di Vernazza e Monterosso. Qui, dopo la partenza dell’amico Luca, andato ad abitare a Genova con Giulia Marcovaldo, Alberto tenterà di portare a termine il suo apprendistato con Massimo, il papà di Giulia, pescatore dal cuore d’oro che lo ha accolto a vivere con lui.

A fare da sfondo, dunque, ancora una volta la splendida città di mare della Riviera italiana, che avevamo già conosciuto in Luca, diretto dal regista genovese Enrico Casarosa, trapiantato negli Stati Uniti. Il film raccontava appunto la storia di un giovane ragazzo che “vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter“, come riporta la sinossi ufficiale del film. Ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.