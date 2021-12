Claudia Gerini dice addio alla nonna Emilia con un post su Instagram

È un momento difficile per Claudia Gerini, addolorata per la morte di una persona che è stata fondamentale nella sua vita: la nonna Emilia. L’attrice ha infatti pubblicato sui social un post in suo onore, dedicandole delle dolci parole: “Nonna Emilia, sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi. Fa’ buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri”.

È così che introduce gli scatti, immagini che la raffigurano insieme a lei e che ha voluto condividere con i follower. Sono tante le parole di conforto che ha ricevuto fra i commenti, tra cui quelle di Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, nonché ex compagno di Claudia e padre di sua figlia Linda. “Dolce nonna Emilia” scrive l’artista, aggiungendo un cuore. Un messaggio di solidarietà per Gerini, con la quale è sempre rimasto in buoni rapporti.

Partecipano alle condoglianze Tosca D’Aquino, che scrive: “Che dolore”, ma anche Miriam Leone, Stefano Accorsi, Cristiana Capotondi, con una pioggia di cuori di commemorazione.

Per fortuna, in questo momento l’attrice può contare sull’affetto e sul sostegno della sua famiglia allargata. Di recente, ha parlato soprattutto delle sue figlie, Rosa e Linda (avute dalle relazioni con Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione), che stanno crescendo sempre di più. In un’intervista, infatti, racconta: “Io sono una mamma figliona, l’equivalente dei figli mammoni: starei sempre appiccicata fisicamente alle mie figlie”.