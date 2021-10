Claudia Gerini: "Vorrei adottare, ma non posso perché sono single"

Claudia Gerini si dice pronta per avere un terzo figlio. Lo ha raccontato in un’intervista al settimanale F, che ha rilasciato in occasione dell’uscita del suo nuovo film, Sulla giostra, nelle sale a partire dal 30 settembre. A dicembre 2021 l’attrice spegnerà 50 candeline, e desidera diventare mamma ancora una volta. Dalle precedenti relazioni, infatti, ha già avuto due figlie: Rosa (17 anni), nata dall’amore con l’ex marito Alessandro Enginoli, e Linda (12 anni), avuta da Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino.

“Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni. Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che piacerebbe prendere un bimbo in affido. Ne ho parlato con le figlie. È importante che siano d’accordo“, ha raccontato Claudia nell’intervista. E pare che Rosa e Linda abbiano preso bene il desiderio della madre di allargare la famiglia, dato che “Si sono subito spostate sulle cose pratiche, tipo dove lo facciamo dormire”.

C’è però un problema: in Italia, una donna (o un uomo) single non può adottare un figlio. “Essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo“, ha detto l’attrice, che si dice disposta a portare avanti una battaglia per tutte quelle persone che, pur non avendo un partner, vorrebbero diventare genitori. “Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco”.