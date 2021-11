Cleansing balm, come funziona e quali sono i migliori

Cleansing balm è una definizione coniata per indicare una serie di prodotti specifici, si tratta di balsami detergenti che hanno una consistenza simile al burro e che quando vengono a contatto con la pelle si trasformano in oli, sprigionando tutti i loro principi attivi.

I cleansing balm devono il loro successo proprio alla loro caratteristica di essere molto dolci con la pelle ma non per questo sono meno efficaci, anzi. Sono famosi per eliminare ogni tipo di impurità dal viso e sono indicati per qualsiasi tipo di pelle, da quelle più impure a quelle secca e fragile.

Cleansing balm, come funzionano?

Grazie alla loro formula, questi balsami riescono a detergere la pelle a fondo. Solitamente sono composti da una base fatta di burro di Karité o cera d’api ad esempio, e contengono anche oli ricchi e nutrienti come l’olio di Jojoba o quello di girasole. Una volta applicati e strofinati sul viso, si scaldano abbastanza per sciogliersi e sprigionare tutte le loro proprietà, detergendo la pelle e liberando i pori, senza lasciare traccia dopo il risciacquo.

Proprietà principali dei cleansing balm

I cleansing balm hanno fondamentalmente due proprietà che li rendono prodotti unici:

detergono eliminando le impurità;

idratano la pelle grazie agli oli che si sprigionano nella seconda fase.

Proprio per questo vengono usati come struccanti in alternativa ai soliti prodotti, sostituendo nella skincare routine il latte struccante o simili.

Cleansing balm, i migliori

Di seguito una carrellata dei migliori cleansing balm attualmente in commercio. Non a caso i seguenti prodotti sono quelli con le migliori recensioni da parte dei consumatori.

Elemis – Pro-Collagen Cleansing Balm

È un balsamo che si scioglie a contatto con la pelle, dona un’azione profonda, nutriente e detergente che lascia la pelle morbida ed elastica. Il balsamo di Elemis affascina anche i sensi con un aroma avvolgente. Il brand consiglia di usarlo in questo modo:

spalmate su viso e collo e massaggiare delicatamente;

inumidite la punta delle dita e massaggiare

se possibile rimuovete con un panno detergente caldo.

Il balsamo può anche essere usato come maschera intensiva e rilassante.

Disponibile su LookFantastic a 56,45 euro

Clinique – Take The Day Off Cleansing Balm

Balsamo leggero che al contatto con la pelle si trasforma prima in un balsamo solido poi in un olio liquido. È adatto a tutti i tipi di pelle, non è grasso e non secca la pelle, agisce sciogliendo rapidamente il make-up dal viso e dagli occhi, e lasciando la pelle perfettamente pulita e detersa. Al risciacquo la pelle sarà morbida e purificata. Adatto a tutti i tipi di pelle.

Disponibile su LookFantastic a 33,95 euro

Sephora – Balsamo detergente Anti-Inquinamento + Riequilibrante

Il cleansing balm di Sephora è formulato con il 96% di ingredienti di origine naturale, elimina trucco, impurità e tracce di inquinamento rispettando il pH della pelle. Arricchito con clorella, una microalga di origine naturale, e polisaccaridi utili per la loro azione anti-inquinamento. La texture fondente si trasforma in un latte cremoso a contatto con l’acqua e la pelle per un facile risciacquo, non lascia residui sulla pelle che dopo la detersione risulterà perfettamente detersa e lenita.

Disponibile su Sephora a 13,99 euro

Sensai – Cleansing Balm Crema Detergente

Balsamo delicato che si stende facilmente trasformandosi subito in olio, rimuove a fondo ogni traccia di make-up sulla pelle. Rappresenta il primo step per la pulizia profonda della pelle ideato dal brand.

Disponibile su Douglas a 62,95 euro