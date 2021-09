Detergente viso struccante, due azioni con un solo prodotto

Detergere il viso e struccarlo sono due azioni diverse ma ugualmente importanti e dovrebbero essere sempre presenti durante la skincare routine. C’è una innovativa categoria di prodotti che fonde insieme queste due azioni, regalando a noi consumatori finali un cosmetico unico, capace allo stesso tempo sia di detergere sia di struccare il viso.

Si tratta dei detergenti di ultima generazione, formulati per chi cerca una detersione profonda, perché in fondo detergere la pelle significa anche pulirla dal make up e dai suoi residui. Così, per chi vuole fare a meno di dischetti di cotone e latte detergente, esiste il detergente viso struccante.

Detergente viso struccante come funziona

Il detergente viso struccante è un cosmetico multifunzionale e, che sia uno di quelli con consistenza simile al gel oppure uno in schiuma, si attiva al contatto con l’acqua, sprigionando tutte le sue proprietà. I benefici solitamente dipendono proprio dalla formulazione. La maggior parte contiene estratti derivati da piante e radici, che hanno proprietà purificanti e lenitive. E ancora carbone vegetale, polveri e tanto altro.

Alcuni detergenti di questa categoria rappresentano dei veri e propri trattamenti per prendersi cura della pelle e delle varie problematiche di cui si può soffrire: pelle grassa, imperfezioni e pori dilatati per fare qualche esempio.

Detergente viso struccante, ecco i migliori

Se la curiosità di provare un buon detergente viso struccante è salita, qui di seguito c’è una lista dei migliori attualmente in commercio, provare per credere.

Avène – mousse nettoyante schiuma detergente

Ideale per chi soffre di pelle lucida a livello di fronte, naso e mento, per chi ha una carnagione spenta e i pori dilatati. Si tratta di una base detergente senza sapone, utile per restringere i pori, detergere in profondità e struccare. Contiene acido glutammico che aiuta a riequilibrare l’eccesso di sebo, e acqua termale di Avène. Grazie alla sua consistenza, questa schiuma si elimina facilmente a contatto con l’acqua e lascia la pelle fresca, pulita e morbida. Usata giorno dopo giorno rappresenta un vero e proprio trattamento per riequilibrare la pelle.

Disponibile da AmicaFarmacia a 13,99 euro

Acquista ora

Rilastil – Acqua detergente viso

È un detergente fluido che contiene acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare. Strucca e deterge a fondo e rimuove le impurità. Adatto anche alle pelli più sensibili e problematiche, contiene anche olio di enotera per illuminare la pelle, e ceramidi che aiutano a ripristinare la barriera cutanea.

Disponibile su AmicaFarmacia a 14,90 euro

Acquista ora

Phytorelax – Detox detergente viso

Detergente di colore insolitamente nero che a contatto con l’acqua si trasforma in una soffice schiuma, molto facile da risciacquare. Il colore è dovuto alla formulazione: è infatti a base di carbone vegetale, che vanta un elevato potere assorbente, e fiori di pesco dal potere antiossidante, utile per la detersione di pelli stressate e che subiscono l’inquinamento delle grandi città. Rimuove perfettamente il make up lasciando la pelle morbida e idratata. Sicuramente uno dei migliori prodotti rapporto qualità/prezzo.

Disponibile da Douglas a 8,99 euro

Acquista ora

Shiseido – Clarifying Cleansing Foam

Si tratta di un detergente schiumogeno con micro granuli in grado di purificare la pelle, il che lo rende perfetto per quelle grasse e impure. Contiene radice di peonia, che gode di proprietà purificanti e lenitive, liquirizia e olio di germe di grano. Perfetto per struccare e detergere.

Disponibile su Sephora a 48,00 euro

Acquista ora

Neutrogena – Hydro Boost Detergente

È un gel innovativo e leggero che si attiva con l’acqua, crea una schiuma che rimuove le impurità, il sebo e il trucco. Lascia la pelle perfettamente pulita e la disseta con un’idratazione profonda. Inoltre non è comedogenico.

Disponibile da AmicaFarmacia a 12,25 euro

Acquista ora