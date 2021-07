Clementino, il ciclone di The Voice Senior

In attesa della seconda stagione prevista in autunno, Clementino e i giudici di The Voice Senior tornano su RaiUno con le repliche delle puntate dell’edizione 2020. Dal 10 luglio 2021 il talent musicale, condotto da Antonella Clerici, ripropone il suo sound per accompagnare i sabato sera estivi degli italiani. Sulle sedie girevoli dello show a premere il pulsante I WANT YOU insieme al rapper campano (che è un po’ il disturbatore della compagnia) ci sono Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano in coppia con la figlia Jasmine Carrisi.

Mentre le radio passano Señorita, il suo ultimo singolo in collaborazione con Nina Zilli, il cantante ha appena finito di festeggiare la vittoria della Nazionale Italiana di Calcio ai campionati europei con un nuovo tatuaggio, mantenendo una promessa che aveva fatto al suo amico Insigne, numero 10 della squadra italiana: il nuovo tattoo recita “o ti a gir”, la frase che indica l’azione tipica dell’attaccante azzurro, capitano anche del Napoli.

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, è nato ad Avellino il 21 dicembre 1982 e all’età di 14 anni muove i primi passi nell’hip hop proprio nella sua terra, a Napoli, dove entra a far parte della Trema Crew e successivamente nei TCK, un gruppo della zona. Le sue prime esperienze gli consentono di affinare le tecniche nel freestyle e il 29 aprile 2006 esce il suo primo album in studio, intitolato Napolimanicomio. Il 19 dicembre 2011 esce il suo secondo album da solista, intitolato I.E.N.A., acronimo di Io E Nessun Altro: seguiranno Armageddon, Mea culpa, Miracolo!, Vulcano e Tarantelle.

Il rapper partenopeo ha sempre dichiarato di voler trovare a The Voice Senior un appassionato di rap e tra gli over 60 ci è riuscito. Lui è Pietro Dall’Oglio, in arte Pietro Sauro, artista romano che poi ha pubblicato una canzone insieme a Clementino. Nella prima puntata dello show ha cantato Good Times di Ghali, facendo girare anche Al Bano. Il brano che ha composto e cantato insieme al suo coach nel programma si intitola Favorita, una taranta trap dai ritmi latini.