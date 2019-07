Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia, Riccardo Scamarcio: cosa è successo

Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio sono i protagonisti del gossip dell’estate, dopo le dichiarazioni shock del cantante de Le Vibrazioni. Infatti, intervistato dal Corriere della Sera, Sarcina ha raccontato che la causa principale della fine del matrimonio con l’influencer Clizia Incorvaia sarebbe il tradimento di lei con Riccardo Scamarcio. La coppia, convolata a nozze nel 2015, ha una figlia, Nina, di 4 anni.

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia parlano di un matrimonio difficile, con tanti alti e bassi, terminato a Pasqua 2019, dopo un nuovo tentativo successivo a una grave crisi a novembre scorso. Il cantante, infatti, ha dichiarato che in quella data lei gli avrebbe raccontato di un tradimento con Riccardo Scamarcio. L’attore pugliese era il miglior amico di Sarcina e testimone di nozze al matrimonio di Clizia. Un episodio isolato ma che ha rovinato un matrimonio e un’amicizia.

Le dichiarazioni di Francesco Sarcina

“Mia moglie mi ha tradito con Riccardo Scamarcio. Era mio fratello, sono senza parole, è successo una o due settimane dopo la crisi di novembre, ma lei me l’ha confessato a Pasqua. Eravamo in macchina, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa no“.

Questo il racconto di Francesco Sarcina, che in una lunga intervista al Corriere ha raccontato la crisi, i vari tentativi di riavvicinamento, fino alla dichiarazione shock di Clizia a Pasqua. Il cantante e Riccardo Scamarcio, amici da oltre 15 anni, avevano duettato anche sul palco di Sanremo nel 2014.

La versione di Clizia Incorvaia

L’influencer non ha resistito a lungo senza ribattere alle accuse, sempre sul Corriere della Sera: “Il 16 novembre avevamo firmato il ricorso per una separazione consensuale, avviata a settembre. Di quanto è successo dopo non sono tenuta a render conto. Ma posso dire che ero uscita di casa il 13 novembre e, due giorni dopo, torno a prendere dei vestiti e lo trovo in cucina con una tipa“.

Clizia accusa così l’ex marito di essere stato il primo della coppia a tradire, e non una sola volta.

“Nessuno chiede a Sarcina delle sue situazioni in giro per l’Italia, in ristoranti con donne sempre diverse di cui mi arrivavano notizie e foto. Io non racconto cosa faceva lui, ma durante il matrimonio io sono stata monogama“.

Clizia Incorvaia sperava in un po’ di privacy per la figlia Nina, ed è rimasta stupita dal comportamento di Francesco Sarcina, da sempre contrario al gossip: “Proprio lui, che disprezza il gossip e mi addita per la mia vita social con cui mi guadagno l’indipendenza, ha usato il gossip, per amor proprio o per vendere il prossimo singolo, esponendoci al disprezzo, dimenticandosi di proteggere la figlia“.

L’influencer ha, infatti, deciso di dare la sua versione dei fatti dopo un vero e proprio attacco mediatico e non solo. Insulti e minacce hanno intasato il suo profilo Instagram.

“Lui sbaglia a coinvolgere terze persone e io non ne coinvolgerò altre. Dovrebbe anche dire che lui si faceva la sua vita da prima e che io l’ho lasciato perché ho passato gli ultimi due anni da sola” conclude la donna, che non vuole parlare di Riccardo Scamarcio.

Il silenzio stampa di Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio, amico storico di Francesco, non ha rilasciato dichiarazioni. Sempre Sarcina rende nota la versione dell’attore, che si sarebbe giustificato dando la colpa a Clizia, che lo avrebbe sedotto ma con la quale non sarebbe andato a letto.

I tre erano anche apparsi insieme lo scorso aprile sul red carpet del nuovo film Netflix di Scamarcio, Lo Spietato. Non ci resta quindi che aspettare la versione dell’attore, che al momento si è chiuso in un silenzio che però non sembra far cessare la curiosità intorno alla vicenda.