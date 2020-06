Olio di mandorle dolci, proprietà e usi

Olio di mandorle dolci che delizia per pelle e capelli: grazie all’alto contenuto di acidi grassi insaturi, protegge il manto idrolipidico della pelle sensibile e nutre i capelli secchi. Prezioso rimedio naturale, è anche uno degli ingredienti più gettonati nelle formulazioni dei prodotti biologici, con un buon Inci e prestazioni sempre più performanti sia per il viso che per il corpo.

Olio di mandorle dolci: proprietà

Ha una potente proprietà idratante ed emolliente : nutre e ammorbidisce in profondità la pelle, lenendo anche piccole infiammazioni, compresa la pelle delicata dei bambini e dei neonati;

: nutre e ammorbidisce in profondità la pelle, lenendo anche piccole infiammazioni, compresa la pelle delicata dei bambini e dei neonati; La presenza di vitamina E e B, aminoacidi, glucidi e di sali minerali lo rendono un ottimo rimedio per combattere l’invecchiamento cutaneo e contribuire al rinnovamento cellulare dei tessuti;

dei tessuti; Dilata i pori e pulisce a fondo : l’olio di mandorle dolci è anche un ottimo struccante usato da solo, come l’ olio d’oliva ;

: l’olio di mandorle dolci è anche un ottimo struccante usato da solo, come l’ ; È dotato di potere antiossidante e si può utilizzare dunque per prevenire la comparsa di rughe ma anche per trattarle;

e si può utilizzare dunque per prevenire la comparsa di rughe ma anche per trattarle; Aiuta a prevenire la comparsa di inestetismi come le smagliature.

Gli usi dell’olio di mandorle dolci

L’olio di mandorle dolci è noto come rimedio naturale contro le smagliature , specie quelle dovute alla gravidanza. Grazie alla proprietà elasticizzante, infatti, evita che il derma si laceri, provocando le antiestetiche fenditure o striature sulla pelle delle donne incinte;

, specie quelle dovute alla gravidanza. Grazie alla proprietà elasticizzante, infatti, evita che il derma si laceri, provocando le antiestetiche fenditure o striature sulla pelle delle donne incinte; È indicato anche durante le diete dimagranti per prevenire il rilassamento cutaneo in seguito al dimagrimento;

in seguito al dimagrimento; Può essere anche miscelato con alcune gocce di oli essenziali, per ottenere un olio da massaggio personalizzato molto gradevole e nutriente per la pelle del corpo;

personalizzato molto gradevole e nutriente per la pelle del corpo; Applicato con un leggero massaggio circolare, prima o appena dopo il bagno e la doccia, con la pelle ancora umida, l’olio di mandorle dolci ne garantisce un’idratazione ottimale oltre che svolgere un’ azione tonificante ;

; È utile nel trattamento dei capelli molto secchi, crespi o sfibrati dal sole e dalla salsedine . Si applica sui capelli inumiditi prima dello shampoo;

. Si applica sui capelli inumiditi prima dello shampoo; Utilizzato puro o mescolato ad altri oli, come ad esempio l’olio di ricino, l’olio di mandorle dolci si rivela un ottimo trattamento per ammorbidire le cuticole e far crescere le unghie sane e forti.

Olio di mandorle migliori

Mandorla Crema Fluida Sensitive di Weleda ha una formula a base di olio di mandorle bio con valore pH simile a quello della pelle. Di facile assorbimento, dona profonda idratazione, attenua irritazioni, rafforza la protezione cutanea e lascia la pelle piacevolmente setosa. 100% Cosmesi naturale certificata. 80% ingredienti vegetali certificati bio. Senza oli minerali, ingredienti con microplastica, OGM e profumi di sintesi. Prezzo consigliato: 15 euro Acquista ora Shampoo all’olio di Mandorla di L’Occitane deterge delicatamente e aiuta a ridare luminosità e morbidezza ai capelli. I capelli sono leggeri, morbidi e delicatamente profumati con un profumo sottile e delizioso di mandorle fresche. Prezzo consigliato: 16 euro Crema corpo idratazione profonda di Phytorelax arricchita con puro olio di mandorle dolci di origine biologica, da sempre conosciuto e apprezzato per le sue proprietà emollienti, per combattere l’invecchiamento della pelle e contribuire al suo rinnovamento. Gradevole e vellutata dona nutrimento e morbidezza. Cosmetico naturale al 98% e 100% Made in Italy. Prezzo consigliato: 8 euro Acquista ora