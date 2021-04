Chanel N°5 compie 100 anni, la storia e il successo di un profumo senza tempo

Creato nel 1921, Chanel N°5 compie 100 anni. Manifesto di modernità, è il profumo che rappresenta allegoricamente l’eleganza e l’eterna femminilità racchiuse in un bouquet di note olfattive. Chanel N°5 è il mito moderno realizzato nell’epoca in cui le correnti artistiche del cubismo, del dadaismo e del surrealismo si affermavano sulla scena mondiale e delle quali esso è la controparte olfattiva. Racchiuso in una bottiglia con angoli smussati caratterizzata da una trasparenza cristallina e con un tappo tagliato come un diamante che evoca Place Vendôme, è il primo profumo immaginato da una donna per le donne.

Inoltre, è la fragranza che vanta un grande numero di primati: è il primo profumo a essere stato pubblicizzato in TV, il primo a prendere il nome di una stilista, il primo a essere amato da star e celebrities di ogni epoca.

Fin dai suoi albori, il profumo Chanel N°5 rappresenta una rivoluzione e una svolta decisiva nel mondo della profumeria rubando la scena a tutte le fragranze alla moda in quell’epoca. La sua astrattezza venne ideata da Gabrielle Chanel che insieme al profumiere degli zar Ernest Beaux creò nel 1921 un fragranza elegante e sensuale che potesse vestire tutte le donne con un’armatura attraverso la quale poter affrontare la vita.

Composizione olfattiva del profumo Chanel N°5

La sua formula è il segreto meglio custodito di casa Chanel e la sua fragranza è avvolta da un velo di mistero in cui viene racchiuso l’intento di Mademoiselle Coco di “creare una fragranza di donna con il profumo di donna“. Gabrielle Chanel, infatti, aveva immaginato di creare un profumo in cui le note floreali si fondessero tra loro senza essere distintamente riconoscibili. Con questo intento fu creato il Chanel N°5, un profumo che vanta una scia rivoluzionaria e universalmente riconoscibile frutto di una magica alchimia.

La composizione moderna e astratta di questo profumo appartiene al gruppo floreale aldeidico. Infatti le note di testa della fragranza sono costituite dalle aldeidi, dall’Ylang-Ylang, dal bergamotto, dal limone e dalla pesca che conferiscono una nota aspra all’intera formula profumata. Chanel N°5 porta alla mente anche le immense distese di prati tipiche delle aree bucoliche e rurali. Grazie all’ impiego di una particolare categoria di rosa che fiorisce a maggio soltanto per tre settimane all’anno e all’utilizzo del gelsomino di Grasse che è l’ingrediente grezzo più lussuoso al mondo. La composizione olfattiva di N°5 è sorretta dal vetiver, dal sandalo, dalla vaniglia e dall’ambra che donano corposità e consistenza all’eau de parfum più famoso al mondo.

5 curiosità sul profumo più famoso al mondo

Un profumo avvolto da una misteriosa scia olfattiva, riconoscibile nel tempo. Una fragranza che ha fatto la storia della profumeria, sconvolgendone i classici codici per dettarne di nuovi. N°5 è il nome di un simbolo di classe ed eleganza che conserva la sua allure avvolta nel fascino del mistero. Ecco cinque curiosità da sapere:

è spirato alle donne. L’idea di creare un profumo balenò nella mente di Mademoiselle Chanel durante un viaggio con gli amici a Monte Carlo dal quale nasce un prodotto iconico destinato a durare nella storia. Così Gabrielle Chanel contatta il maestro profumiere Ernest Beaux sollecitandolo a creare un profumo che fosse unico nel suo genere e che fosse coerente con la sensualità e complessità della donna moderna; il significato del numero 5. “Ho lanciato la mia collezione il 5 maggio, il quinto mese dell’anno, lascerò che questo numero gli porti fortuna.” Con questa frase Coco Chanel introduce nelle scene di Parigi anni ’20 il nome del suo primo profumo destinato a diventare una leggenda. In realtà dietro al numero 5 si nasconde un simbolo porta fortuna che accompagna la stilista francese fin dalla sua infanzia; il fascino della bottiglia. Nella prima versione del 1921 la bottiglia contenente il profumo ha una C sul sigillo di cera nera sul collo. Successivamente il logo è stato sostituito con l’iconica doppia C ad incastro che fa riferimento ai motivi geometrici delle vetrate nella cappella del monastero di Aubazine, in Francia, dove Chanel trascorse la maggior parte della sua infanzia; ha conquistato anche i soldati americani. Finita la seconda guerra mondiale, quando Parigi fu liberata dall’assedio nemico, i soldati americani fecero lunghe ore di fila davanti la boutique di Chanel a Parigi per acquistare il profumo da portare a casa delle loro mogli; è l’ unico profumo a essere ospitato al MoMA. Icona del XX secolo, è il primo profumo ad entrare al MoMA di New York, dove la sua scatola venne esposta.

Marilyn Monroe e due gocce di Chanel N°5 come night wear

“Solo due gocce di Chanel“. Con questa frase Marilyn Monroe dichiara di indossare a letto soltanto il profumo N°5 al posto di vestaglia e camicia da notte. Lady Monroe fu la prima donna ad essere immortalata nella sua stanza d’albergo con in mano la mitica boccetta di profumo. Era il 24 marzo 1955, giornata premier de La gatta sul tetto che scotta di Tennessee Williams al Morosco Theatre di Broadway. E da allora Marilyn diventa un’ambasciatrice nonché una donna che amava questo profumo.

Le campagne pubblicitarie più famose

Da Catherine Deneuve a Carole Bouquet, passando per Nicole Kidman e l’attale attrice francese più famosa al mondo Marion Cotillard. Sono tante le muse che casa Chanel ha scelto nel corso degli anni per rappresentare la mitica boccetta di profumo puntando su testimonial che sapessero presentare eleganza e seduzione con la loro personalità.

La stessa Mademoiselle Coco Chanel fu la prima a prestare il suo volto per la campagna di N°5, fotografata da Francois Kollar nella sua suite dell’Hotel Ritz a Parigi. Dando vita anche alla prima campagna adessere pubblicizzata Su Harper’s Bazaar nel 1937.

Da allora andarono in scena molte campagne pubblicitarie che passarono alla storia dettando la moda e le tendenze dell’alta profumeria.

Lauren Hutton fotografata da Richard Avedon

In uno scatto realizzato dal re della fotografia Richard Avedon, l’attrice del film American Gigolò posa in una delle prime e famose campagne pubblicitarie di successo del profumo N°5. Vestita con un tailleur rosa bon ton e un paio di shorts ton sur ton, Lauren Hutton si libra nell’aria, facendo un salto nel vuoto.

Catherine Deneuve negli spot pubblicitari anni ’70

Era il 1970 quando l’attrice considerata il simbolo della Francia posa per alcune campagne fotografiche, dirette da Helmut Newton, come testimonial del profumo Chanel N°5. Capelli biondi e occhi azzurri. Sono i tratti distintivi di Catherine Deneuve che si afferma in quegli anni la perfetta Belle de Jour che incarna la sensualità e la femminilità ricercata dalla maison francese.

Carol Bouquet: testimonial di Chanel N°5 tra il 1986 e il 1996

In quegli anni furono tante le campagne pubblicitarie che celebravano il mitico profumo Chanel N°5 e la protagonista nonché testimonial dei vari spot era l’attrice francese Carol Bouquet. Alcuni film pubblicitari vennero realizzati dal registra Ridley Scott. Ma colpisce quello girato da Bettina Rheims intitolato Sentiment Troublant dove l’attrice francese recita un monologo tratto dal film Gilda del 1946.

Lo spot intitolato Le Loup di Luc Besson

Nel 1998 gli spot pubblicitari si trasformano in fiabe da raccontare per celebrare un profumo destinato a durare nel tempo. Dal titolo Le Loup, ideato da Jacques Helleu, fu diretto dal regista Luc Besson e girato negli studi di Cinecittà a Roma. Il corto metraggio narra la storia di una sensuale Cappuccetto Rosso, interpretata da Estrella Warren, che recita il ruolo di ammaestratrice di un lupo.

Nicole Kidman e lo spot da diva per Chanel

Indimenticabile lo spot che vede protagonista un’elegante e sexy Nicole Kidman che indossa un abito nero con scollo sulla schiena sulla quale ciondola un medaglione tempestato da diamanti. Il vestito in questione l’ha realizzato lo stilista Karl Lagerfeld e il ciondolo è composto da ben 687 diamanti, raffigurante il logo del profumo. L’incarico di girare lo spot pubblicitario è affidato al registra australiano Baz Luhrman. Il quale sceglie come ambientazione la stessa del suo più celebre film, ovvero il Moulin Rouge. Una splendida Nicole Kidman interpreta il ruolo dell’attrice più famosa al mondo, un ruolo che non le risulta difficile interpretare dato la sua fama acquisita in quell’epoca. Lo spot è girato presso i Fox Studios di Sidney tra il 19 e il 23 dicembre 2003 ed è intitolato Eau Premier.

Lily Rose Depp e lo spot di Natale 2016

La più giovane testimonial scelta dalla maison francese per rappresentare l’emblematico profumo N°5 è Lily Rose Depp a soli 16 anni. Vestita con abiti che ricordano il tipico stile parigino, posa sul tappo a diamante di una maxi bottiglia del famoso profumo. Tra le mani una palla di cristallo al cui interno la neve artificiale avvolge una boccetta di Chanel N°5 osservata con incanto dalla famosa sedicenne.