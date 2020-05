Come abbinare le slingback

Che siano basse e senza tacco, bicolore, colorate oppure nere, saper abbinare le slingback, tra i modelli di scarpe della Primavera 2020, farà la differenza: dalla proposta Chanel fino a quella low cost di Zara. Ultima frontiera dell’eleganza, come le ebbe a definire la sua creatrice, Coco Chanel, le slingback possono essere indossata con tutto: dal jeans skinny a quello largo e strappato, alla gonna, mini e midi, dal pantalone a palazzo a quello stretto alla caviglia, perfetta anche con i maxi dress e con i vestiti svolazzanti.

Il modello classico, con punta più arrotondata e tacco sottile, sono perfette per i look puliti ed essenziali, mentre i modelli più futuristici, con tacco geometrico e punta affilata, sono ideali da abbinare a look più estrosi e stravaganti.

Ecco qualche tip della redazione per imparare ad abbinare le slingback alla perfezione.

Abbinare le slingback basse

Le slingback basse si prestano a essere indossate con tutto, anche con un tailleur con short come quello low cost proposto da H&M: giacca in tessuto dalla linea dritta con collo a scialle e shorts con vita a sacchetto alta con pinces. Per impreziosire l’outfit, arriva da Dior la décolleté slingback J’Adior in rosa pesca, con nastro in cotone ricamato che avvolge il tallone ed è chiuso con un elegante fiocco, mentre la tomaia è realizzata in pelle di vitello verniciata. Il tacco “a virgola” da 6,5 cm dona uno stile ricercato a ogni passo.

Abbinare le slingback senza tacco

La versione flat? Perfetta con i maxi abiti estivi. È di Twinset il longdress ampio in popeline stretch con spalline a fiocco, balze, apertura a goccia sul retro. Si può indossare con le slingback Colibrì di Fendi con nastri elastici che avvolgono il piede, realizzate in rete tecnica nera con motivo FF. Tra le borse più gettonate dell’estate 2020 quelle in rafia, come la tote bag intrecciata di Stella McCartney in color sabbia con motivo intrecciato a contrasto.

Abbinare il modello bicolore

Ispirazione Fifties per il look perfetto per l’ufficio composto da camicia corta in cotone e lino bianca, con fiocco amovibile ornato di strass di Sandro, da portare con la gonna a ruota midi a vita alta con con stampa di colore rosso di Fay. Ai piedi, da aeydē le décolleté bicolori con cinturino in morbida pelle color crema con punta quadrata in stampa effetto serpente.

Le slingback nere: gli abbinamenti più belli

Jumpsuit che passione! Anche quest’anno spopolano le tute e niente si sposa meglio con un paio di slingback. La tuta di Max Mara è in twill di pura seta stampata, con collo a rever e si può abbinare con il modello di scarpe nere di Valentino dal design a punta e cinturino. Gialla la borsa mini in pelle di Yuzefi.

Come indossare le slingback Chanel

Outfit per millenials quello con i super trendy short in jeans di Gucci, un modello a vita bassa con gamba dritta e vita media perfetto con il top aderente con cut-out di colore nero di Gauge81 dallo stile asimmetrico. Un tocco di colore con le slingback rosa in tweed e grosgrain griffate Chanel.

L’outfit con le slingback di Zara

Cotone fil coupé con stampa floreale per il maxidress di Rixo con maniche voluminose e orlo a strati da portare con le slingback a punta basse di Zara in color cuoio con fascetta posteriore con elastico in combinazione di colori. La borsa consigliata dalla redazione è la handbag bianca di Staud con manici superiori annodati che aggiungono un tocco artistico alla silhouette altrimenti sobria.